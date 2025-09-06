Даша Квиткова и Владимир Бражко объявили о помолвке (фото)
Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась радостной новостью - она сказала "да" своему возлюбленному, футболисту сборной Украины Владимиру Бражко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Квитковой.
Как Квиткова и Бражко объявили о помолвке
Блогер опубликовала серию романтических фотографий, на которых показала ценное кольцо и как получила предложение от любимого.
На кадрах видно, как что Владимир просил руки в романтической атмосфере среди цветов и свечей на зеленом поле.
Влюбленные невероятно счастливы и не скрывают эмоций.
"Тысячу раз "да". Ангелы на небесах завидуют, зная, что мы нашли друг друга", - подписала фото Квиткова.
Что известно об отношениях Бражко и Квитковой
Отношения блогерши и футболиста киевского "Динамо" стали одной из самых обсуждаемых тем лета 2025 года.
Первые слухи о романе появились еще в мае, тогда инсайдеры РБК-Украина рассказали, что пара тайно встречается.
Даша и Владимир не спешили что-то подтверждать. Лишь в июле футболист опубликовал трогательное поздравление ко дню рождения Даши, назвав ее "моей любимой".
Квиткова и Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)
С этого момента слухи стали действительностью. Пара перестала тщательно скрывать свои отношения.
Вместе с этим их роман вызвал и противоречивые реакции. Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что роман с известной блогершей может мешать молодому футболисту концентрироваться на игре.
В то же время экс-форвард Артем Милевский встал на защиту пары, сказав, что личная жизнь не имеет ничего общего со спортивной формой, и пожелал влюбленным счастья. Сама Квиткова отреагировала на слова Сабо достаточно резко.
Личная жизнь Даши Квитковой
Напомним, блогерша прославилась благодаря победе в проекте "Холостяк-10", после которого вышла замуж за Никиту Добрынина. В 2021-м у пары родился сын Лев.
Однако семейная идиллия в конце концов оборвалась. В 2023-м Квиткова заявила о разводе с мужем.
