Даша Квиткова и Владимир Бражко объявили о помолвке (фото)

Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась радостной новостью - она сказала "да" своему возлюбленному, футболисту сборной Украины Владимиру Бражко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Квитковой.

Как Квиткова и Бражко объявили о помолвке

Блогер опубликовала серию романтических фотографий, на которых показала ценное кольцо и как получила предложение от любимого.

На кадрах видно, как что Владимир просил руки в романтической атмосфере среди цветов и свечей на зеленом поле.

Влюбленные невероятно счастливы и не скрывают эмоций.

"Тысячу раз "да". Ангелы на небесах завидуют, зная, что мы нашли друг друга", - подписала фото Квиткова.

Что известно об отношениях Бражко и Квитковой

Отношения блогерши и футболиста киевского "Динамо" стали одной из самых обсуждаемых тем лета 2025 года.

Первые слухи о романе появились еще в мае, тогда инсайдеры РБК-Украина рассказали, что пара тайно встречается.

Даша и Владимир не спешили что-то подтверждать. Лишь в июле футболист опубликовал трогательное поздравление ко дню рождения Даши, назвав ее "моей любимой".

Квиткова и Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)​​​​​​​

С этого момента слухи стали действительностью. Пара перестала тщательно скрывать свои отношения.

Вместе с этим их роман вызвал и противоречивые реакции. Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что роман с известной блогершей может мешать молодому футболисту концентрироваться на игре.

В то же время экс-форвард Артем Милевский встал на защиту пары, сказав, что личная жизнь не имеет ничего общего со спортивной формой, и пожелал влюбленным счастья. Сама Квиткова отреагировала на слова Сабо достаточно резко.

Личная жизнь Даши Квитковой

Напомним, блогерша прославилась благодаря победе в проекте "Холостяк-10", после которого вышла замуж за Никиту Добрынина. В 2021-м у пары родился сын Лев.

Однако семейная идиллия в конце концов оборвалась. В 2023-м Квиткова заявила о разводе с мужем.