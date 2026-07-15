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Легендарные "Элвин и бурундуки" готовятся к большому возвращению: что известно о новом фильме

23:07 15.07.2026 Ср
2 мин
В прокат новую ленту планируют выпустить к 70-летию
aimg Наталия Крижановская
Легендарные "Элвин и бурундуки" готовятся к большому возвращению: что известно о новом фильме Остроумные бурундуки будут снова радовать зрителей с больших экранов (коллаж: РБК-Украина)
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Франшиза о трех певчих бурундуках обретет новую жизнь. Правообладатели бренда уже работают над масштабным перезапуском, а первым проектом станет полнометражный фильм.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Hollywood Reporter.

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Новая лента уже в разработке

Так, компания "Big Shot Pictures" уже заключила партнерское соглашение с "Bagdasarian Productions", владеющее правами на "Элвина и бурундуков". По условиям сотрудничества первая получила 25% прав на франшизу и будет заниматься ее дальнейшим развитием.

В настоящее время известно, что в первую очередь компании планируют выпустить новый полнометражный фильм об Элвине, Саймоне и Теодоре. Работа над лентой уже началась, а ее премьера ориентировочно запланирована на конец 2028 года. Выход картины хотят приурочить к 70-летию франшизы.

Помимо фильма авторы готовят короткие видео для YouTube и других цифровых платформ, а также планируют развивать музыкальное направление бренда.

Первый постер уже раскритиковали

Вместе с анонсом нового этапа франшизы "Big Shot Pictures" показала обновленный образ Элвина и написала в соцсетях: "Бурундуки возвращаются".

Однако новый дизайн героя понравился не всем. Часть пользователей предположила, что во время его создания могли использовать искусственный интеллект, и раскритиковала такой подход, мол, "Элвина, созданного ИИ, никто не будет смотреть".

Чем известна франшиза

"Элвин и бурундуки" появились еще в 1958 году. Их создал Росс Багдасариан.

По сюжету три брата - Элвин, Саймон и Теодор, живут вместе со своим опекуном и менеджером Дэйвом Севиллом и выступают как музыкальная группа.

За десятилетие франшиза превратилась в один из самых успешных семейных брендов. Она получила шесть премий Грэмми, стала основой для нескольких мультсериалов, а в 2007 году даже вышла первая художественная лента.

В общей сложности четыре фильма о бурундуках собрали почти 1,5 миллиарда долларов в мировом прокате. Последний раз герои появлялись на больших экранах в фильме "Элвин и бурундуки: Бурундомандры", вышедшем в 2015 году.

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