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Легендарні "Елвін і бурундуки" готуються до великого повернення: що відомо про новий фільм

23:07 15.07.2026 Ср
2 хв
У прокат нову стрічку планують випустити до 70-ї річниці
aimg Наталя Крижанівська
Легендарні "Елвін і бурундуки" готуються до великого повернення: що відомо про новий фільм Дотепні бурундуки знову радуватимуть глядачів з великих екранів (колаж: РБК-Україна)
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Франшиза про трьох співочих бурундуків отримає нове життя. Правовласники бренду вже працюють над масштабним перезапуском, а першим проєктом стане повнометражний фільм.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Нова стрічка уже в розробці

Так, компанія "Big Shot Pictures" вже уклала партнерську угоду з "Bagdasarian Productions", яка володіє правами на "Елвіна і бурундуків". За умовами співпраці перша отримала 25% прав на франшизу та займатиметься її подальшим розвитком.

Наразі відомо, що першочергово компанії планують випустити новий повнометражний фільм про Елвіна, Саймона та Теодора. Робота над стрічкою вже розпочалася, а її прем'єру орієнтовно запланували на кінець 2028 року. Вихід картини хочуть приурочити до 70-річчя франшизи.

Крім фільму, автори готують короткі відео для YouTube та інших цифрових платформ, а також планують розвивати музичний напрямок бренду.

Перший постер уже розкритикували

Разом із анонсом нового етапу франшизи "Big Shot Pictures" показала оновлений образ Елвіна та написала у соцмережах: "Бурундуки повертаються".

Однак, новий дизайн героя сподобався не всім. Частина користувачів припустила, що під час його створення могли використати штучний інтелект, і розкритикувала такий підхід, мовляв, "Елвіна, створеного ШІ ніхто не дивитиметься".

Чим відома франшиза

"Елвін і бурундуки" з'явилися ще 1958 року. Їх створив Росс Багдасаріан.

За сюжетом троє братів - Елвін, Саймон і Теодор, живуть разом зі своїм опікуном і менеджером Дейвом Севіллом та виступають як музичний гурт.

За десятиліття франшиза перетворилася на один із найуспішніших сімейних брендів. Вона отримала шість премій "Греммі", стала основою для кількох мультсеріалів, а 2007 року навіть вийшла перша художня стрічка.

Загалом чотири фільми про бурундуків зібрали майже 1,5 мільярда доларів у світовому прокаті. Востаннє герої з'являлися на великих екранах у фільмі "Елвін і бурундуки: Бурундомандри", який вийшов 2015 році.

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