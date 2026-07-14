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Легендарный Фредди Крюгер снова выйдет на охоту: готовится новый "Кошмар на улице Вязов"

17:21 14.07.2026 Вт
2 мин
Лента разрабатывается компанией Paramount Primal
aimg Наталия Крижановская
Легендарный Фредди Крюгер снова выйдет на охоту: готовится новый "Кошмар на улице Вязов" Культовый Фредди Крюгер снова будет пугать всех с больших экранов (коллаж: РБК-Украина)
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Один из самых известных персонажей в истории ужастиков вскоре снова появится на больших экранах. В Голливуде официально взялись за создание нового фильма во вселенной "Кошмара на улице Вязов".

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Variety.

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Новая история о страшном Фредди

Компания Paramount приобрела права на экранизацию оригинального сценария культового горора "Кошмар на улице Вязов" в США. Новым проектом будет заниматься подразделение Paramount Primal, специализирующееся непосредственно на жанровом кино.

Производство ленты будут заниматься наследниками создателя франшизы Веса Крейвена. В частности, речь идет о его вдове Ие Лабунке и сыне Джонатане Крейвене. В команду также присоединился продюсер Марк Тоберофф.

Теперь название нового фильма и дата его выхода не раскрывают.

Что еще известно о новом "Кошмаре на улице Вязов"

Создатели уже подтвердили, что события будущей ленты будут проходить во вселенной оригинального фильма 1984 года. Это означает, что в центре сюжета снова окажется Фредди Крюгер - легендарный злодей с обожженным лицом и металлическими лезвиями вместо пальцев.

Легендарный Фредди Крюгер снова выйдет на охоту: готовится новый &quot;Кошмар на улице Вязов&quot;Фредди Крюгер (скриншот)

По словам Ии Лабунки, команда хочет познакомить новое поколение зрителей с миром, который в свое время создал Вес Крейвен. Она также отметила, что режиссер был бы рад видеть, какую популярность сегодня снова приобретают ужастики.

Что известно о франшизе

Первый "Кошмар на улице Вязов" вышел в 1984 году и стал одним из самых успешных гороров в истории кино. С тех пор франшиза получила девять фильмов, телесериал, комиксы и видеоигры.

Последний раз Фредди Крюгер появлялся на экранах в перезапуске 2010 года. Лента собрала в мировом прокате более 117 миллионов долларов при бюджете около 35 миллионов. Теперь его фаны ожидают громкого возвращения.

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