Леся Никитюк раскрыла, какой видит свадьбу с женихом-военным (видео)

15:03 29.05.2026 Пт
2 мин
На будущее празднование ведущая мечтает пригласить легендарного артиста
aimg Сюзанна Аль Мариди
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Леся Никитюк поделилась подробностями предстоящей свадьбы с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Она рассказала, о каком праздновании они мечтают, а также высказалась о разнице в возрасте и отношениях с мамой возлюбленного.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды Екатерине Осадчей в Instagram.

Что Никитюк сказала о предстоящей свадьбе

Пара, которая обручилась в январе 2025 года, мечтает не о скромной росписи, а о большом праздновании в кругу близких и друзей.

"Мы могли бы пойти расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчасика поработают у меня на свадьбе. Можно и без конверта тогда прийти уже", - с юмором рассказала она.

Кроме этого, ведущая назвала артиста, о выступлении которого мечтает на празднике.

"Мы вообще хотим, чтобы у нас была Сердючка. Или мы и гости, или мы вдвоем и Данилко", - в шутку сказала она.

Никитюк с возлюбленным (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отношения со свекровью и разница в возрасте с женихом

Не обошла Леся и тему отношений с мамой любимого. Она дала понять, что между ними сложились теплые отношения.

"Мне всегда говорили, что у меня холодные руки, то свекровь будет добрая. Так оно и есть", - поделилась она.

Никитюк высказалась о разнице в возрасте с женихом. Она старше Бабчука на восемь лет, однако в их семьях подобные союзы - не редкость.

"Бабушка была старше деда на год, мама старше папы на два, мама Димы тоже на несколько лет, а мы уже это удвоили... И мне очень хотелось, чтобы высокий был, выше", - сказала она.


Что известно об отношениях Никитюк и Бабчука

Пара рассекретила роман осенью 2024 года. В январе следующего года они обручились, а впоследствии у них родился сын Орест.

Свою беременность ведущая тщательно скрывала. Она долгое время носила оверсайз вещи, чтобы скрыть животик.

Как известно, родила звезда 15 июня 2025 года, а окрестили мальчика в ноябре в Михайловском Златоверхом соборе.

В этом году Леся впервые раскрыла, как познакомилась с любимым. Решающую роль в этой истории сыграл знакомый военный медик, который и "свел" пару.

