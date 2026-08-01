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"Человек-паук: Новый день" побил рекорд "Мстителей" еще до официальной премьеры: детали

14:00 01.08.2026 Сб
2 мин
Аналитики пророчат новой ленте чрезвычайно хорошие перспективы
aimg Наталия Крижановская
Кадры из нового фильма о Человеке-пауке (коллаж: РБК-Украина)

Новый фильм с Томом Голландом в роли Человека-паука уже вошел в историю кинопроката. "Человек-паук: Новый день" установил абсолютный рекорд по кассовым сборам на превью-показах, опередив даже легендарных "Мстителей: Завершение".

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Variety.

Мощный старт

За первые превью-показы, включая сеансы раннего доступа, лента собрала 72 миллиона долларов. Это лучший результат в истории такого формата показов.
Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Мстители: Завершение", который в 2019 году заработал 60 миллионов долларов на превью, а впоследствии установил исторический рекорд по стартовым выходным, собрав 357 миллионов долларов в США и более 1,2 миллиарда долларов в мировом прокате.

Аналитики прогнозируют, что "Человек-паук: Новый день" может завершить дебютный уикенд с результатом от 260 до 280 миллионов долларов в Северной Америке. Если эти прогнозы оправдаются, лента покажет второй лучший старт в истории, уступив лишь "Мстителям: Завершение". В то же время, некоторые эксперты не исключают, что кассовые сборы могут превысить отметку в 300 миллионов долларов.

На международных рынках фильма прогнозируют еще от 275 до 300 миллионов долларов, хотя первые оценки также могут оказаться заниженными.

О чем новый фильм с Томом Голландом

События "Человека-паука: Новый день" разворачиваются через четыре года после финала "Человека-паука: Домой нет". После заклинания Доктора Стрэнджа весь мир забыл, что Питер Паркер и есть Человек-паук.

Главный герой остается сам, ведь его больше не помнят ни ЭмДжей, роль которой исполняет Зендая, ни лучший друг Нед. В то же время его ждет встреча с новой загадочной злодейкой, которую сыграла Седи Синк.

Главную роль в ленте снова исполнил Том Голланд. Ожидается, что новый фильм станет одним из самых успешных кинорелизов года и может установить новые рекорды мирового проката.

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