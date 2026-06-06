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"Мне не нравится": звезда "Тихої нави" Пустовит жестко раскритиковала украинское кино

15:17 06.06.2026 Сб
2 мин
Актриса откровенно рассказала о своем отношении к современному кинематографу
Крижанівська Наталя
"Мне не нравится": звезда "Тихої нави" Пустовит жестко раскритиковала украинское кино Анастасия Пустовит (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)
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Известная украинская актриса Анастасия Пустовит, которая откровенно говорит о сегодняшних гонорарах актеров, высказалась и о состоянии отечественного кинематографа. Звезда сериала "Тиха нава" призналась, что не в восторге от многих современных украинских лент и считает, что отрасли не хватает качественных изменений.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью актрисы для Маши Ефросининой.

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Нужно больше ответственности

По словам Пустовит, создание кино - это общая ответственность всех участников процесса: от продюсеров и режиссеров до актеров. По ее мнению, в Украине до сих пор нет четкого видения того, каким должен быть национальный кинопродукт и какие ценности он должен нести зрителям.

Актриса убеждена, что культурная сфера сегодня имеет особую миссию. Она подчеркнула, что украинские художники должны создавать работы, за которые не будет стыдно ни внутри страны, ни на международном уровне.

"Это очень болезненная тема. Мне не нравится тот продукт, который мы сейчас делаем. Не нравится отсутствием общей ответственности: от производителей до исполнителей. Мы не формируем культурный запрос: какое мы хотим видеть кино в Украине, какого уровня, как актеры должны работать", - пояснила она.

&quot;Мне не нравится&quot;: звезда &quot;Тихої нави&quot; Пустовит жестко раскритиковала украинское киноАнастасия Пустовит (скриншот)

Война изменила роль культуры

Анастасия считает, что во время войны значение кино и театра стало еще важнее. По словам артистки, мир внимательно следит за Украиной, поэтому каждый культурный проект фактически становится частью истории страны и ее голосом за рубежом.

Учитывая это, убеждена артистка, украинский кинематограф должен не только развлекать, но и формировать смыслы, доносить важные месседжи и показывать реальность, в которой живет общество.

Чего не хватает современным фильмам

Пустовит призналась, что ее огорчает преобладание легких комедий в прокате. По мнению актрисы, украинскому кино сегодня не хватает смелых тем, глубины и сильных историй, которые могли бы оставлять след в сознании зрителей.

Она считает, что индустрия способна на большее, а потому призывает создателей не бояться экспериментировать и поднимать важные общественные темы.

"Мне грустно за то, что я вижу пока что выходит на больших экранах. Пока это развлекательные кинокомедии. А мы не можем просто на этом остановиться. Мы в театре пытаемся это изменить", - резюмировала артистка.

Больше интересных фактов об известной актрисе, в частности ее психологические проблемы, профессиональные вызовы, низкие гонорары и отношение к несправедливости в армии можно узнать из интервью Анастасии Пустовит для РБК-Украина LIFE.

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