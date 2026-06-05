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"Публичность - это тяжело". Пустовит объяснила, почему годами скрывала любимого

16:46 05.06.2026 Пт
3 мин
Актриса назвала несколько причин и раскрыла интересные детали о своих отношениях
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Публичность - это тяжело". Пустовит объяснила, почему годами скрывала любимого Анастасия Пустовит (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)
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Украинская актриса и волонтер Анастасия Пустовит откровенно рассказала об отношениях с любимым-военным и объяснила, почему долгое время скрывала его от публики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылко на интервью актрисы Маше Ефросининой.

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Почему Пустовит скрывала возлюбленного

Недавно актриса впервые опубликовала совместные фото с женихом, хотя ранее тщательно оберегала отношения от посторонних глаз. Она объяснила, что не раскрывала имя возлюбленного из-за требований службы и нежелания впускать людей в личную жизнь.

"Во-первых, это служба его. Он просит его особо не отмечать. Он говорит: "Ты можешь выставлять фотографии со мной и так далее". Во-вторых, сейчас огромная активность на моей странице. Я не хочу, чтобы ему угрожала какая-то опасность или еще что-то", - поделилась она.

После помолвки актриса все же раскрыла личность возлюбленного, отметив его у себя в Instagram. Избранника Анастасии зовут Владимир Литвинов. По словам актрисы, он не является сторонником активной публичной жизни, как и она.

"Публичность - это очень трудно. Должно быть где-то такое место у тебя, где у тебя нет публичности. Я не хочу видеть в своей постели дополнительно людей", - пояснила она.

&quot;Публичность - это тяжело&quot;. Пустовит объяснила, почему годами скрывала любимого Пустовит с женихом (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

"Это мой лучший друг"

В то же время актриса трогательно рассказала о роли возлюбленного в своей жизни. Он стал для нее самым близким человеком и главной поддержкой.

"Он первый человек, который узнает обо всем в моей жизни. Это мой лучший друг, с которым я могу быть разной, который меня видел заспанной, зачуханной и уставшей", - поделилась Пустовит.

Также она призналась, что их отношения проходят непростое испытание из-за службы жениха. Влюбленные вынуждены поддерживать связь на расстоянии и строить совместные планы несмотря на все трудности.

"Это очень сложно - строить отношения на расстоянии с военным, пытаться их сохранить и планировать вместе какое-то будущее", - подчеркнула она.

&quot;Публичность - это тяжело&quot;. Пустовит объяснила, почему годами скрывала любимого Пустовит с любимым (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

Что известно об отношениях Пустовит с женихом

Анастасия и Владимир начали встречаться за полгода до начала полномасштабного вторжения. После вторжения РФ любимый ушел добровольцем, а сама она стала активно заниматься волонтерством. В апреле президент вручил актрисе орден "За заслуги" III степени.

По словам звезды, относительно решения встать на защиту страны любимый с ней не советовался. Он объяснил это тем, что их отношения только развивались. Они тогда как раз планировали начать жить вместе.

"Я понимаю, что что бы я ни говорила, это бы никак не повлияло. Вряд ли бы я что-то сказала. Это его собственный выбор. Где-то заканчивается твоя свобода и начинается свобода другого человека. И эту свободу надо уважать", - поделилась звезда.

Напомним, в мае Анастасия объявила о помолвке с возлюбленным. Она появилась на Каннском кинофестивале с обручальным кольцом на пальце, таким образом сообщив о своем новом статусе.

Ранее в интервью РБК-Украина LIFE Пустовит также откровенно рассказала о психологических проблемах, профессиональных вызовах, низких гонорарах и несправедливости в армии.

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