"На алименты не подавала". Горбачева раскрыла, как делит опеку над детьми с Никитиным

Певица Ольга Горбачева впервые подробно рассказала, как после развода с продюсером Юрием Никитиным договорилась о воспитании детей. Артистка призналась, что сознательно отказалась от оформления алиментов.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки Маричке Падалко.

Как Горбачева и Никитин делят опеку над детьми

Певица призналась, что не подавала на алименты. Все вопросы по поводу дочек Полины и Серафимы они решают самостоятельно.

"Ни в прошлый раз, ни в этот раз я не подавала на алименты. Никакой регуляции, только на договоренностях между друг другом. Я не говорю, что это путь для каждого. Но для меня это так. Я хочу, чтобы наши отношения регулировали двое взрослых и адекватных людей", - сказала Горбачева.

В то же время она подчеркнула, что такой подход может подходить не всем. Если человек не уверен, что после развода бывший партнер останется ответственным, тогда вопросы алиментов и опеки стоит регулировать юридически.

Горбачева с дочерьми (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

По словам артистки, Никитин больше находится в Нью-Йорке по работе. Это позволяет проводить время со старшей дочерью Полиной, которая учится в местном университете.

Когда же он приезжает к Серафиме, которая живет с мамой, то Горбачева использует это время для учебы, путешествий или других дел.

"Мы просто так договорились. Я пытаюсь куда-то поехать на учебу, в путешествие или приехать сюда (в Украину – ред.). Чтобы мы набирали эту дистанцию и больше опирались сами на себя, даже в родительстве. Такая регуляция", - рассказала она.

Артистка подчеркнула, что не сомневается в том, что бывший муж и без алиментов будет поддерживать детей финансово.

"Да, у меня есть такая уверенность, но я же говорю, это очень индивидуальный случай. Я не могу всех агитировать: "Доверяйте Вселенной, она о вас позаботится". Ну, у меня такие отношения со Вселенной, но бывает по-разному", - отметила она.

Горбачева и Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Новые детали развода Горбачевой и Никитина

Как выяснилось, официально документы на развод бывшая пара только в июле, хотя не живут вместе уже более полутора лет.

По словам Ольги, процесс затянулся не из-за попыток восстановить отношения, а нюансов с оформлением документов в США.

Это уже второй развод певицы и продюсера, но он тоже проходит без конфликтов.

Именно Горбачева стала инициатором разрыва, поскольку больше не могла дать мужу той любви и внимания, которых он заслуживал.