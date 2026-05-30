"Не такие уж и друзья": Огневич едва не сорвала съемки из-за нечестного поступка Решетника

Известная украинская певица Злата Огневич едва не сорвала съемки шоу "Вгадай мелодію" из-за провокационного поведения своего оппонента Григория Решетника. Артистка обиделась и заявила, что хочет покинуть съемочную площадку.
Об инциденте более подробно расскажет РБК-Украина.
Все началось во время музыкального конкурса, где участники должны были угадывать песни. Злата первой узнала композицию и начала озвучивать правильный ответ. Однако Решетник, который был другим участником шоу, буквально на ходу перехватил ее вариант и быстро назвал его своим.
Такой ход событий явно не понравился певице. Огневич сразу заявила, что это было нечестно, а потом эмоционально сообщила, что после такого отношения вообще не видит смысла продолжать игру.
Несмотря на то, что все выглядело, на первый взгляд, довольно юмористически и часть присутствующих восприняла ситуацию как шутку, певица четко дала понять, что действительно осталась недовольна поступком коллеги.
Артистка демонстративно двинулась за кулисы, заявив, что уходит со съемок.
"Нет! Это неправильно! Я покидаю шоу. Все!" - заявила звезда и быстрым шагом ушла со съемочной площадки.
Однако далеко убежать ей не дали. Ведущий DZIDZIO (Михаил Хома) быстро догнал артистку, подхватил ее на руки и буквально вернул обратно в кадр под смех и аплодисменты присутствующих, дополнительно "насыпав" Злате несколько комплиментов, чтобы разрядить обстановку. Он отметил, что не стоит обижаться на Григория, подчеркнув, что звезды давно дружат.
"Вы же друзья!" - подчеркнул Хома.
На что певица обиженно заметила, что ей так не кажется.
"Не такие уж и друзья, как оказывается!" - ответила она.
После возвращения Огневич продолжила участвовать в шоу, но уже вела себя значительно осторожнее. Если раньше она активно подсказывала ответы и первой выкрикивала свои версии, то после инцидента решила изменить тактику.
Звезда в шутку отметила, что уже имеет опыт игры с "нечестными соперниками", поэтому больше не собирается помогать другим участникам. С тех пор она держала свои догадки при себе и не спешила озвучивать ответы раньше других.
Несмотря на эмоциональный момент, конфликт завершился без серьезных последствий. Однако зрители сразу обратили внимание на реакцию певицы, ведь ее возмущение выглядело вполне искренним и стало одним из самых ярких эпизодов выпуска.