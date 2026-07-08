"Не знаю, кто он там": коллега Денисенко резко высказался об отношениях актрисы с Савранским

Украинский актер Олег Загородний публично высказался об отношениях Наталки Денисенко и ее жениха Юрия Савранского. Артист не скрывал эмоций и подверг критике как медийность пары, так и появление предпринимателя и манекенщика на актерских кастингах.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью актера для Алины Доротюк.

Плохой пример для украинского общества

По мнению звезды телесериала "Підміна" и ленты "Жар-птица", его коллега и ее жених слишком активно демонстрируют свою личную жизнь, в частности, отдых за рубежом. Загородний подчеркнул, что публичные люди должны осознавать собственное влияние на общество.

"Не знаю, кто он там - стриптизер что ли. Выпячивает его всюду. Отдыхать ездят. Ну, блин, ребята, ну что вы делаете? Ну реально! Ну серьезно! Ну, блин! У вас же такая сила, куда вы ведете украинское общество. На вас же смотрят!" - сказал актер.

Савранский на актерских кастингах

Загородний также предположил, что отношения с известной актрисой могут помогать Юрию попадать в кинопроекты. По словам артиста, они неоднократно встречались на пробах, где, по его мнению, предпочтение отдают именно жениху Денисенко.

"Я прихожу на пробы, и там он стоит со мной, пробуется на роль. И его потом возьмут, потому что он же с Денисенко, а меня не возьмут. И потом через десять лет ты меня так же спросишь: "Олег, так не помогло?"

"Ну что вы делаете? Что вы делаете с профессией, с нашим обществом? И чувствуете ли вы свою ответственность за то, что вы делаете?" - резко резюмировал актер.

Что известно об актере Олеге Загороднем