"Не знаю, хто він там": колега Денисенко різко висловився про стосунки акторки із Савранським

Український актор Олег Загородній публічно висловився про стосунки Наталки Денисенко та її нареченого Юрія Савранського. Артист не приховував емоцій і розкритикував як медійність пари, так і появу підприємця та манекенника на акторських кастингах.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю актора для Аліни Доротюк.

Поганий приклад для українського суспільства

На думку зірки телесеріалу "Підміна" та стрічки "Жар-птиця", його колега та її наречений надто активно демонструють своє особисте життя, зокрема відпочинок за кордоном. Загородній наголосив, що публічні люди повинні усвідомлювати власний вплив на суспільство.

"Не знаю, хто він там - стриптизер чи що. Випячує його всюди. Відпочивати їздять. Ну, блін, рєбята, ну що ви робите? Ну реально! Ну серйозно! Ну, блін! У вас же така сила, куди ви ведете українське суспільство. На вас же дивляться!" - сказав актор.

Савранський на акторських кастингах

Загородній також припустив, що стосунки із відомою акторкою можуть допомагати Юрію потрапляти до кінопроєктів. За словами артиста, вони неодноразово зустрічалися на пробах, де, на його думку, перевагу можуть віддавати саме нареченому Денисенко.

"Я приходжу на проби, і там він стоїть зі мною, пробується на роль. І його потім візьмуть, бо він же з Денисенко, а мене не візьмуть. І потім через десять років ти мене так само запитаєш: "Олег, так не допомогло?" Я скажу: "Не допомогло, Юрчик всюди знімається", - пояснив своє обурення Олег.

"Ну що ви робите? Що ви робите з професією, з нашим суспільством? І чи відчуваєте ви свою відповідальність за те, що ви робите?", - різко резюмував актор.

Що відомо про актора Олега Загороднього