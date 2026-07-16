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Елена Лавренюк о том, как пережила ночную атаку на Киев: "Был очень большой объем стекла"

16:19 16.07.2026 Чт
3 мин
Актриса рассказала, почему не планирует обращаться за государственной компенсацией
aimg Иванна Пашкевич
Елена Лавренюк о том, как пережила ночную атаку на Киев: "Был очень большой объем стекла" Елена Лавренюк (фото предоставлено прессслужбой актрисы)
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В результате ночной российской атаки на Киев дом исполнительницы главных ролей в сериалах "Кава з кардамоном", "Всі відтінки спокуси" и спектакле "Тріумфальна арка" Елены Лавренюк получил повреждения.

В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина она рассказала, как пережила обстрел, почему отказалась от государственной компенсации и хотела бы сказать украинцам.

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"Не успела спрятаться"

В ночь на 16 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

Первые взрывы прогремели около часа ночи и повторялись еще в течение получаса.

При этом сигнал воздушной тревоги раздался всего за минуту до обстрела.

По словам Лавренюк, она не успела скрыться к моменту взрыва.

"Я услышала взрыв, и почти сразу начало сыпаться стекло. Все произошло настолько быстро, что я просто не успела среагировать или спрятаться", - рассказала актриса.

Она призналась, что в первые минуты испытала сильный шок.

"Я даже не сразу поняла, что произошло. Осознание пришло уже чуть позже", - отметила знаменитость.

Елена Лавренюк о том, как пережила ночную атаку на Киев: &quot;Был очень большой объем стекла&quot;Елена Лавренюк показала последствия атаки РФ (фото предоставлено актрисой)

Что произошло с домом

По словам артистки, больше всего пострадал холл дома, где были установлены большие панорамные окна.

"К счастью, никто не пострадал. У нас в холле большие панорамные витражные окна, и они полностью рассыпались. Это был очень большой объем стекла, поэтому повредило все, что было рядом. Над нашим домом сбили ракету, из-за чего произошли такие разрушения", - поделилась она.

Несмотря на повреждения, обращаться за государственной компенсацией Лавренюк не планирует.

"Нет. Есть люди, которым эта помощь сейчас нужнее. Мы справимся и установим окна сами", - пояснила актриса.

Напоследок Елена призвала украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.

"Берегите себя. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. И очень хочется, чтобы они всегда звучали вовремя", - подчеркнула она.

Елена Лавренюк о том, как пережила ночную атаку на Киев: &quot;Был очень большой объем стекла&quot;Елена Лавренюк показала последствия атаки РФ (фото предоставлено актрисой)

Что известно об атаке

По информации городских властей, последствия российского удара были зафиксированы в Дарницком и Святошинском районах Киева.

По состоянию на 16 июля в ГСЧС сообщили о двух погибших и шести пострадавших.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что жертвами атаки стали два человека, а количество травмированных составляет пять человек.

Данные уточнялись после ликвидации последствий российских обстрелов.

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