ua en ru
Сб, 04 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Умер звезда "Безумного Макса" Кьелль Нильссон: жизнь актера унесла тяжелая болезнь

13:59 04.07.2026 Сб
3 мин
Почечную недостаточность ему диагностировали еще в 202 году
aimg Наталия Крижановская
Умер звезда "Безумного Макса" Кьелль Нильссон: жизнь актера унесла тяжелая болезнь Кьелль Нильссон и его персонаж в "Безумном Максе" (коллаж: РБК-Украина)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

В возрасте 76 лет скончался шведский актер и бывший тяжеловес Кьелль Нильссон, известный по роли Лорда Гумунгуса в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги". Артист долгое время боролся с тяжелым заболеванием почек, которое и послужило причиной его смерти.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на пост, опубликованный родственниками актера в Facebook.

Больше интересного: Умер Виктор Уиллис - фронтмен Village People и голос хита, обожающий Трамп

Борьба с болезнью и лечение

По информации семьи, за последние четыре с половиной года Нильссон жил с терминальной стадией почечной недостаточности и регулярно проходил диализ трижды в неделю.

Болезнь ему диагностировали в 2022 году, и уже тогда врачи давали нелестные прогнозы, однако он прожил гораздо дольше благодаря лечению и выносливости.

Сила воли и последние годы жизни

Близкие рассказывают, что из-за проблем с сосудами пересадка почки была невозможна, а актер перенес несколько сложных операций на ногах и сознательно отказался от ампутации.

Несмотря на это, он сохранил способность передвигаться благодаря тренировкам и упорству, за что его называли "ходячим чудом".

"Он доказал, что эксперты ошибались, когда стал достаточно сильным, чтобы просто пойти к концу пояса." Даже в последние дни его жизни многие врачи. чудом". Но это было не чудо. Это была неустанная решимость, вера в себя и чрезвычайная сила воли", - говорится в публикации семьи актера.

Родственники подчеркнули, что его сила воли и решимость позволили ему прожить гораздо дольше, чем прогнозировали врачи.

"В минувшее воскресенье, после длительных раздумий, Кьелль принял решение вернуть себе контроль над болью и телом, прекратив диализ. В четверг, 2 июля, он мирно умер во сне в окружении своих сыновей. Дни, предшествовавшие его смерти, были исполнены радости, благодарности и покоя", - говорится в посте.

Что еще известно о Кьелле Нильссоне

Актер родился в 1949 году в шведском Гетеборге и сначала строил карьеру как профессиональный тяжеловес. Впоследствии он представлял Швецию на международном уровне и работал тренером, в частности, готовил олимпийскую сборную.

Переехав в Австралию, он постепенно перешел в киноиндустрию, где получил самую известную роль - Лорда Гумунгуса в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги".

Также он появлялся в других кинопроектах и телевизионных работах, объединяя актерство с деятельностью в бизнесе.

В частной жизни был женат на актрисе Кейт Фергюсон, с которой связывают его переезд и новый этап карьеры.

Последние годы жизни он посвятил борьбе с тяжелой болезнью почек, диагностированной в 2022 году. Несмотря на серьезные прогнозы врачей, он прожил несколько лет с диагнозом и оставался физически активным. Его упоминают как человека с исключительной силой воли и спортивной дисциплиной.

Больше интересного:

Умер музыкальный гений Клайв Дэвис, подаривший миру Уитни Хьюстон

Умер комедийный режиссер и создатель сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Актеры Звёзды
Новости
Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (видео)
Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (видео)
Аналитика
"Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой