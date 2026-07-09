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Умерла Бонни Тайлер: ее хит "Holding Out for a Hero" знают миллионы

12:39 09.07.2026 Чт
3 мин
Артистки не стало спустя несколько недель после выхода из комы
aimg Наталия Крижановская
Умерла Бонни Тайлер: ее хит "Holding Out for a Hero" знают миллионы Легендарная певица Бонни Тайлер скончалась в 75 лет (фото: Getty Images)
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Ушла из жизни легендарная певица Бонни Тайлер, подарившая миру культовые хиты "Holding Out for a Hero", "Total Eclipse of the Heart" и "It`s a Heartache". Артистке было 75 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление, опубликованное на странице певицы в Facebook.

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Умерла Бонни Тайлер

Семья и команда артистки сообщили, что она неожиданно скончалась в больнице Португалии, где проходила лечение.

"Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что Бонни неожиданно умерла минувшей ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она лечилась. Вскоре мы обнародуем дополнительное заявление, но пока просим о конфиденциальности, чтобы пережить эту трагедию", - говорится в сообщении.

В мае певицу экстренно госпитализировали в больницу в португальском Фару из-за тяжелого заболевания кишечника. После операции ее ввели в медикаментозную кому. В июне на официальном сайте сообщали, что Тайлер пришла в себя, однако оставалась в реанимации в тяжелом состоянии, из-за чего были отменены все летние концерты.

Кто такая Бонни Тайлер

Бонни Тайлер (настоящее имя - Гейнор Гопкинс) родилась 8 июня 1951 года в валлийском городке Скьюэн. Мировую известность она приобрела в конце 1970-х, но настоящей суперзвездой стала в 1980-х.

Ее уникальный хриплый голос стал результатом операции на голосовых связках. Именно эта особенность сделала артистку одной из самых узнаваемых исполнительниц своего поколения.

В 1977 году она покорила чарты песней "It's a Heartache", а уже через несколько лет записала композицию "Total Eclipse of the Heart", которую для нее написал знаменитый продюсер и композитор Джим Стайнман. Песня стала международным феноменом, возглавила американский "Billboard Hot 100", британский чарт и разошлась по миллионам копий по всему миру.

Не менее успешной стала и композиция "Holding Out for a Hero", которая прозвучала в фильме "Footloose" и впоследствии стала одной из самых известных песен 1980-х. Ее неоднократно использовали в кино, сериалах, рекламе и видеоиграх, благодаря чему она обрела новую жизнь среди молодых слушателей.

Карьера длилась более полувека

За более чем 50 лет на сцене Бонни Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, продала десятки миллионов пластинок и получила три номинации на премию "Грэмми".

В 2013 году она представляла Великобританию на "Евровидении" с песней "Believe in Me", а в 2021 году выпустила свой последний студийный альбом "The Best Is Yet to Come". В 2023-м артистка презентовала автобиографию "Straight from the Heart", в которой рассказала о своей более чем полувековой музыкальной карьере.

Тайлер более 50 лет была замужем за Робертом Салливаном. Они обручились в 1973 году и оставались вместе до последних дней жизни певицы.

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