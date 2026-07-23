"Поврежденная личность": Ричард Гир резко прошелся по Трампу и спрогнозировал его "конец"

Эпоха Трампа закончится

Свою позицию актер озвучил в видео, которое начали активно распространять американские соцсети. Гор убежден, что влияние Трампа и его политики не будет продолжаться до бесконечности. В то же время артист считает, что нынешние события уже нанесли значительный ущерб многим людям.

Говоря о президенте США, Гир сделал жесткое заявление и высказал свои предположения о его личности.

"Он - мошенническая личность, которая так много разрушила. Он причинил боль стольким людям и причинил столько смертей. Но это когда-нибудь кончится. Он старый мужчина. У него повреждена личность. Видно, что у него, видимо, было ужасное детство, чтобы стать тем, кем он сейчас", - заявил он.

Будущее без Трампа

Однако, несмотря на все вышеизложенное, главным мнением выступления Гира все же стала не критика Трампа, а его видение будущего. Актер сравнил политические процессы с маятником и предположил, что мир уже приблизился к черте авторитарных тенденций.

"Я считаю, что мир, безусловно, двигается по принципу маятника: мы уже некоторое время двигались в сторону авторитаризма, но, по моему мнению, этот процесс достиг своего предела, и теперь ситуация возвращается назад", - пояснил он.

По мнению Ричарда, переживаемые потрясения могут стать для общества важным уроком. Он надеется, что люди могут использовать этот опыт, чтобы построить более ответственное будущее.

"Я думаю, что мы можем сделать так, чтобы это возвращение произошло с мудростью, которую мы вынесем из этого процесса, чтобы мы стали лучше благодаря тому, что прошли через это, и чтобы у нас появилось чувство ответственности друг за друга и друг перед другом", - подытожил актер.

Что еще известно о позиции Ричарда Гира насчет политики США

Голливудский актер уже много лет открыто говорит о политике и общественных проблемах. Гор активно поддерживает права человека, выступает в защиту Тибета и много лет обращает внимание на положение тибетцев. Он также поддерживает Далай-ламу и критикует политику Китая по Тибету.

В США Гир известен как последовательный критик Дональда Трампа. В последнее время актер особенно остро отзывается о политике американского президента. Он считает, что действия Трампа оказали негативное влияние на страну и общество, а также опасается усиления авторитарных настроений.

Отдельно Гор неоднократно поднимал тему отношения США к мигрантам и беженцам. Актер выступает за более гуманную политику и считает, что ищущие безопасности люди заслуживают помощи и уважения.

В общем, публичная позиция Ричарда Гира сосредоточена на правах человека, гуманитарных вопросах и борьбе с авторитаризмом. Свою популярность он активно использует, чтобы привлекать внимание к политическим и социальным проблемам, которые считает важными.