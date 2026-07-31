Возвращение рекордсменки: наконец-то раскрыто имя первой тренерши нового "Голосу країни"

Организаторы нового сезона "Голосу країни" рассекретили имя первого тренера. Зрителей ожидает возвращение артистки, которую многие поклонники проекта давно хотели снова увидеть в тренерском кресле. Сама певица призналась, что возвращается в шоу с особыми чувствами.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на официальную страницу "Голоса" в Instagram .

Возвращение после длительного перерыва

Первой тренершей 14-го сезона "Голосу країни" стала народная артистка Украины Тина Кароль. Для певицы это будет уже девятый сезон в тренерском кресле вокального проекта. Ее возвращение стало приятной новостью для поклонников шоу, которые после анонса нового сезона активно просили снова увидеть артистку среди наставников.

Сама Тина Кароль призналась, что возвращается на проект с чувством ностальгии и особым отношением к шоу.

"Я возвращаюсь в "Голос" с настроением ностальгии, родного дома и любимой программы. Той, которая дарит надежду, окрыляет людей и открывает народные голоса. Сегодня мы услышим истории, которые будут трогать, вдохновлять, придавать силы продолжать быть. Я уверена: "Голос страны" объединит своих людей", - прокомментировала свое возвращение артистка.

Рекордное количество побед

За годы участия в шоу команда певицы трижды одерживала победу во взрослой версии проекта. Ее подопечными-победителями становились Антон Копытин в пятом сезоне, Александр Клименко в седьмом и Роман Сасанчин в десятом.

Кроме того, Тина Кароль дважды приводила своих участников к победе в "Голосе. Дети" - это рекордный результат среди тренеров украинской версии вокальной франшизы.

Имена других тренеров нового сезона планируют объявить позже. Ведущими шоу традиционно останутся Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Тем временем желающие еще могут попытаться попасть на сцену "Голоса страны-14". Кастинг открыт для всех, кому исполнилось 16 лет, при этом верхнего возрастного предела нет. Подать заявку на участие можно до 31 августа, заполнив анкету на официальном сайте проекта.



Премьера 14-го сезона "Голоса страны" запланирована на эту осень на телеканале "1+1 Украина".