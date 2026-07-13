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"Даже не становитесь в очередь". Тина Кароль с юмором призналась, какой будет свекровью

16:11 13.07.2026 Пн
2 мин
Артистка рассказала об учебе и личной жизни 17-летнего сына
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Даже не становитесь в очередь". Тина Кароль с юмором призналась, какой будет свекровью Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)
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Певица Тина Кароль поделилась новыми подробностями о жизни своего 17-летнего сына Вениамина, который учится в Великобритании. Артистка рассказала, какую профессию он уже выбрал, что известно о его личной жизни и с юмором ответила, какой будет свекровью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий певицы проекту "Тур зірками".

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Что сказала Кароль об учебе и личной жизни сына

По словам артистки, Вениамин уже определился с будущей профессией и начал обучение по избранному направлению.

"Он определился с будущей профессией, как раз уже начинает ее получать, потому что старшие классы - это уже распределение на направленности. Он политолог и экономист", - сказала она.

Кароль отметила, что парень уже умеет удачно вести беседы на сложные темы.

"Ему хватает логики, ума даже в 17 лет вести дискуссию о политике и экономике", - рассказала она.

&quot;Даже не становитесь в очередь&quot;. Тина Кароль с юмором призналась, какой будет свекровьюКароль рассказала о сыне (фото: facebook.com/tina.karol)

В то же время с личной жизнью у Вениамина пока все спокойно.

"До избранницы у нас еще не дошло", - сказала звездная мама.

А вот на вопрос о том, какой свекровью она будет в будущем, Тина ответила со свойственным ей чувством юмора.

"Ужасной. Просто не становитесь в очередь даже", - пошутила она.


Что известно о сыне Тины Кароль

Парень, которого артистка родила в браке с Евгением Огиром, с раннего возраста учится в Англии.

Тина неоднократно подчеркивала, что для нее было крайне важно сохранить корни сына. Именно поэтому Вениамин жил не в общежитии, а в украинской семье.

Он посещал украинскую общину, ходил в церковь, играл на барабанах и фортепиано, а также занимался украинскими народными танцами, в частности гопаком.

Помимо украинского языка, Вениамин свободно владеет английским, а также изучает французский и испанский. Кароль также рассказывала, что сын вырос очень самостоятельным, скромным и любознательным.

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