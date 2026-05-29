"Вне кампуса": каким будет 2 сезон и кто из актеров не вернется

Что известно о 2 сезоне сериала "Вне кампуса"

Создатели проекта подтвердили, что центральная романтическая линия изменится, но герои первого сезона останутся частью истории.

В недавнем посте в Instagram они опубликовали короткое видео и фото, на которых главные актеры предстают вместе.

Судя по кадрам и заявлениям, сюжет новых серий сосредоточится на отношениях Элли Хейз (Мика Абдалла) и Дина Ди Лаурентиса (Стивен Келин).

Элла Брайт, которая играет Ханну Уэллс, и Бельмонт Камели в роли Гарретта Грэма также вернутся во 2 сезоне. По словам шоураннера Лори Леви, они очень присутствуют в сериале и останутся важной частью сообщества героев.

"Одна пара заключила сделку. Следующая ведет счет. От Гарретта и Ханны до Дина и Элли - история любви "Вне кампуса" продолжается во 2 сезоне", - подписали эффектные кадры создатели.



Кто не вернется во втором сезоне

В новых сериалах не появится актер Джош Хьюстон. Он сыграл музыканта Джастина Кола, который был романтическим увлечением Ханны.

По сюжету книг, по которым снимают сериал, у героя в будущем должны были быть романтические отношения с девушкой по имени Стелла. В следующем сезоне создатели не планируют развивать эту историю, но не исключают возвращения актера в будущем.

В то же время во 2 сезоне появятся новые герои. Среди них - театральная постановщица Скарлетт, которую сыграет Филиппа Су, и Грейс Айверс (Индия Фаулер) - будущая возлюбленная Джона Логана (Антонио Чиприано).

Ожидается, что 2 сезон выйдет не раньше 2027 года.

Успех "Вне кампуса"

Первый сезон вышел 13 мая 2026 года на платформе Prime Video. Он состоит из 8 серий и рассказывает о жизни группы студентов университета Брайар, их романтических отношениях, дружбе и поисках себя.

В основу сюжета легли бестселлеры канадской писательницы Эль Кеннеди - "Сделка", "Ошибка", "The Score", "The Goal" и "The Legacy".

За первые 12 дней после премьеры сериал собрал 36 миллионов зрителей, заняв третье место в рейтинге платформы. Особенно успешным он оказался среди аудитории женщин в возрасте от 18 до 34 лет.