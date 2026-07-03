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"Внебрачный сын" Виктора Павлика трогательно объявил о пополнении в семье (видео)

11:43 03.07.2026 Пт
2 мин
Певец станет отцом во второй раз
aimg Наталия Крижановская
"Внебрачный сын" Виктора Павлика трогательно объявил о пополнении в семье (видео) Виталий Лобач (фото: https://www.instagram.com/vitalik_lobach)
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Украинский певец Виталий Лобач поделился с поклонниками радостной новостью. Артист сообщил, что они с женой Алевтиной ожидают рождения второго ребенка. О предстоящем пополнении в семье супруги рассказали в трогательном видео.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на публикацию со страницы артиста в Instagram.

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Щемящие кадры и снимок УЗИ

На кадрах певец вместе с любимым и старшим сыном Денисом по очереди кладут ладони на живот будущей мамы, после чего убирают руки, открывая снимок УЗИ. Именно так супруги объявили, что в скором времени в их семье появится еще один ребенок.

Свое видео счастливая семья подписала коротко и лаконично.

"В нашей семье произошло чудо. Наконец-то мы делимся этой новостью с вами" - говорится в тексте поста.

Под трогательным видео друзья, коллеги и поклонники творчества артиста поздравляют его с предстоящим пополнением.

  • "Такая хорошая новость! Если честно, то я уже давно заметила! Очень-очень рады за вас!!! Поздравляем!"
  • "Поздравляем! Легкой беременности!"
  • "Поздравление от нашей семьи! Пусть все будет хорошо!"
  • "Какая хорошая новость утром. Я поздравляю вас! Пусть беременность проходит легко!"
  • "Вот так с добрым утром! Улыбка не сходит от радости за вас!!!! Искренне поздравляем!"

Почему Виталия называют "внебрачным сыном" Павлика

Имя Виталия Лобача в последнее время часто связывают с известным украинским певцом Виктором Павликом, а в сети его даже в шутку называют "внебрачным сыном" народного артиста.

Причиной послужили многочисленные комментарии пользователей, которые заметили их внешнее сходство, а также схожий стиль исполнения песен. Поэтому в соцсетях начали появляться шутки и предположения о якобы родственной связи между певцами. На самом деле, никаких подтверждений этому нет - это лишь выдумка пользователей интернета.

Впоследствии эти слухи отреагировал и сам Павлик. В разговоре с женой Екатериной Репьяховой он в шутливой форме заявил, что Лобач якобы является его "внебрачным сыном", чем лишь подогрел интерес публики.

Позже артисты решили обыграть эту историю и записали совместную песню "Ягоды", окончательно превратив интернет-мем в творческую коллаборацию.

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