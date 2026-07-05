Принц Гарри отправится в Великобританию без Меган и детей: что сорвало семейную поездку

Уже несколько недель в сети активно обсуждают визит принца Гарри в Великобританию, который якобы мог бы состоятся с Меган Маркл, сыном Арчи и дочерью Лилибет. Впервые за несколько лет у короля Чарльз III был шанс увидеться с внуками, однако планы изменились.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Что известно о визите принца Гарри в Великобританию

Еще в середине июня стало известно, что герцог Сассекский собирается посетить Родину по случаю следующего сезона "Игорь Несокрушимых" (Invictus Games).

Говорили, что в этот раз он надеялся привезти Меган Маркл, сын Арчи и дочь Лилибет. Последняя еще ни разу не была в стране.

Впрочем, теперь в медиа звучат заявления об изменениях в планах. Причиной стал вопрос безопасности. Якобы просьба об усилении мер безопасности была отклонена.

После отказа от обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году государственная охрана для Гарри и его жены была отменена. Он пытался отвоевать это право в суде, но бесполезно.

Меган и Гарри с дочерью (фото: instagram.com/meghan)

Когда состоится визит и есть ли шанс на появление Меган и детей

Путешествие должно начаться в понедельник. Представители из команды принца отметили, что семья не поедет с ним в Лондон, но есть вероятность, что они присоединятся к поездкам в другие регионы.

Герцог не скрывает, что для него важны родственные корни. Он хочет, чтобы дети узнали английскую сторону своего отца. Однако безопасность превыше всего.

"Существуют реальные и серьезные угрозы, и он не будет подвергать свою семью опасности", - заявил источник.

Отмечается, что король Чарльз III якобы предлагал сыну поселиться во время визита в частных апартаментах в Букингемском дворце или Виндзорском замке. Неизвестно, согласился ли Гарри на предложение.

Напомним, с 2020 года герцоги Сассекские проживают в США, где у них в 2021-м родилась дочь Лилибет. Девочке уже 5 лет, а ее брату Арчи - 7. Дети еще не были на Родине папы в сознательном возрасте, хотя мальчик там родился.