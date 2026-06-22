Принц Гарри в объятиях детей: Меган Маркл показала редкое фото
Меган Маркл опубликовала редкое семейное фото, на котором принц Гарри в объятиях детей в домашней обстановке. Эту публикацию она посвятила Дню отца, который отмечали вчера, 21 июня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Меган Маркл показала принца Гарри с детьми
На фото принц Гарри позирует вместе с детьми в непринужденной домашней обстановке. Герцог стоит на коленях и обнимает сына и дочь, которые буквально окружили отца с обеих сторон. Гарри улыбается, не скрывая радости от времени, проведенного с семьей.
Лилибет нежно прижалась к папе с одной стороны. Для фото девочка выбрала светлый летний комплект, а ее образ дополнили солнцезащитные очки и рюкзак в виде жирафа.
Тем временем Арчи обнял отца за шею с другой стороны. Мальчик позировал в шортах и футболке со спортивным принтом.
Кадр показал принца Гарри вдали от официальных мероприятий и королевских обязанностей - просто как любящего отца в кругу самых близких людей.
Принц Гарри, Арчи и Лилибет (фото: instagram.com/meghan)
Меган Маркл также добавила к публикации трогательное поздравление по случаю Дня отца.
"Они так счастливы, что у них есть ты. Мы все счастливы. С Днем отца, нашего единственного и неповторимого", - написала она.
Что известно об отношениях Меган и Гарри
Меган Маркл и принц Гарри впервые встретились в начале июля 2016 года благодаря общему знакомому. Сначала пара не афишировала свои отношения и старалась сохранить их в тайне.
Впоследствии Гарри признавался, что во время поездки в Ботсвану почувствовал, что Меган - его "родственная душа". В ноябре 2017 года они объявили о помолвке, а уже 19 мая 2018 года официально стали супругами.
6 мая 2019 года у пары родился сын Арчи, а в июне 2021 года - дочь Лилибет.
С 2020 года Меган и Гарри живут в США вместе с детьми. Их отношения с британской королевской семьей существенно изменились после решения сложить королевские обязанности.
Меган, принц Гарри и Лилибет (фото: instagram.com/meghan)
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