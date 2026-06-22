ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Принц Гарри в объятиях детей: Меган Маркл показала редкое фото

12:58 22.06.2026 Пн
2 мин
В этом семейном моменте скрыто больше, чем кажется на первый взгляд
aimg Катерина Собкова
Принц Гарри в объятиях детей: Меган Маркл показала редкое фото Меган Маркл (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Меган Маркл опубликовала редкое семейное фото, на котором принц Гарри в объятиях детей в домашней обстановке. Эту публикацию она посвятила Дню отца, который отмечали вчера, 21 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Еще больше интересного: Какой была свадьба Меган Маркл и принца Гарри: герцогиня поразила редкими фото

Меган Маркл показала принца Гарри с детьми

На фото принц Гарри позирует вместе с детьми в непринужденной домашней обстановке. Герцог стоит на коленях и обнимает сына и дочь, которые буквально окружили отца с обеих сторон. Гарри улыбается, не скрывая радости от времени, проведенного с семьей.

Лилибет нежно прижалась к папе с одной стороны. Для фото девочка выбрала светлый летний комплект, а ее образ дополнили солнцезащитные очки и рюкзак в виде жирафа.

Тем временем Арчи обнял отца за шею с другой стороны. Мальчик позировал в шортах и футболке со спортивным принтом.

Кадр показал принца Гарри вдали от официальных мероприятий и королевских обязанностей - просто как любящего отца в кругу самых близких людей.

Принц Гарри в объятиях детей: Меган Маркл показала редкое фотоПринц Гарри, Арчи и Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

Меган Маркл также добавила к публикации трогательное поздравление по случаю Дня отца.

"Они так счастливы, что у них есть ты. Мы все счастливы. С Днем отца, нашего единственного и неповторимого", - написала она.

Что известно об отношениях Меган и Гарри

Меган Маркл и принц Гарри впервые встретились в начале июля 2016 года благодаря общему знакомому. Сначала пара не афишировала свои отношения и старалась сохранить их в тайне.

Впоследствии Гарри признавался, что во время поездки в Ботсвану почувствовал, что Меган - его "родственная душа". В ноябре 2017 года они объявили о помолвке, а уже 19 мая 2018 года официально стали супругами.

6 мая 2019 года у пары родился сын Арчи, а в июне 2021 года - дочь Лилибет.

С 2020 года Меган и Гарри живут в США вместе с детьми. Их отношения с британской королевской семьей существенно изменились после решения сложить королевские обязанности.

Принц Гарри в объятиях детей: Меган Маркл показала редкое фотоМеган, принц Гарри и Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

Еще больше интересного:

Меган Маркл показала дочь Лилибет на фото

Маркл и принц Гарри могут снять фильм о принцессе Диане.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Меган Маркл Новости шоу-бизнеса Принц Гарри Звезды шоу-бизнеса
Новости
Крым в огне, без света и топлива: что произошло на полуострове за выходные
Крым в огне, без света и топлива: что произошло на полуострове за выходные
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух