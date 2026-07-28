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"Пришел на концерт": Ирина Федишин рассказала, как поклонник с автографом стал ее мужем (фото)

18:08 28.07.2026 Вт
2 мин
Муж артистки уже много лет занимает должность ее же генпродюсера
aimg Наталия Крижановская
"Пришел на концерт": Ирина Федишин рассказала, как поклонник с автографом стал ее мужем (фото) Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
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Украинская певица Ирина Федишин отмечает особую дату своей жизни. Вместе с мужем Виталием Челноком артистка празднует 20-ю годовщину брака. По этому случаю она показала архивные кадры и рассказала с чего началась их история любви.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

Первое знакомство

В честь годовщины певица решила вспомнить о начале их отношений. Оказалось, что когда Виталий пришел на концерт Ирины совсем не для того, чтобы познакомиться с будущей женой. Он хотел получить только автограф артистки.

Однако эта встреча стала особенной для обоих. Впоследствии их знакомство переросло в любовь, а через некоторое время пара решила пожениться.

"Когда-то один парень пришел на мой концерт за автографом… А сегодня он мой муж", - трогательно вспомнила артистка.

Два десятка лет вместе

Ирина и Виталий создали семью 20 лет тому назад. На тот момент артистке было всего 19 лет. Несмотря на то, что некоторые считали такой шаг слишком ранним, певица призналась, что ни разу не пожалела о своем решении.

Через два десятилетия супружеской жизни у пары родились дети. Вместе они пережили немало счастливых моментов, затруднений и важных событий. Ирина подчеркнула, что самым ценным для нее остается то, что они с мужем всегда проходили этот путь вместе.

"20 лет назад мы сказали друг другу самое важное "Да". Мне тогда было всего 19 лет. Кто-то говорил, что это рано. Но я ни одного дня об этом не пожалела. Потому что за эти двадцать лет мы достигли самого ценного - это наши дети. А еще тысячи воспоминаний, радость, трудности, победы, мы слезы, мы слезы. вместе", - написала она.

В годовщину брака Федишин также обратилась к супругу со словами благодарности. Певица призналась, что особенно ценит его любовь, поддержку и заботу, а также, что он продолжает верить в нее даже в сложные периоды.

"Благодарю тебя, любимый, за то, что все эти годы ты рядом. За любовь, поддержку, заботу и за веру в меня, даже тогда, когда было непросто. Я счастлива, что у меня такой любящий, надежный, заботливый мужчина. С годовщиной нас, Виталик. Люблю тебя. И с каждым годом - еще сильнее", - трогательно поздравила мужа она.

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