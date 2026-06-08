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На концерте Федишин мужчина провалился под сцену во время предложения: видео стало вирусным

12:28 08.06.2026 Пн
2 мин
Пользователи соцсетей уже успели назвать инцидент "знаком судьбы"
aimg Иванна Пашкевич
На концерте Федишин мужчина провалился под сцену во время предложения: видео стало вирусным Во время концерта Ирины Федишин произошел курьезный случай (коллаж РБК-Украина)
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Романтический момент на концерте Ирины Федишин в Галиче неожиданно превратился в курьез. Мужчина вышел на сцену с букетом роз, чтобы сделать предложение любимой, но по дороге к ней провалился под сцену.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok фанатки артистки.

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Как мужчина делал предложение на концерте Федишин

Во время концерта украинской певицы Ирины Федишин в Галиче на Прикарпатье произошла неожиданная ситуация.

В перерыве между песнями на сцену вышел мужчина с букетом роз, который хотел сделать предложение своей возлюбленной.

Однако романтический момент пошел не совсем по плану. Когда мужчина направлялся к избраннице, часть сцены под ним провалилась.

Видео с этим эпизодом быстро разлетелось в TikTok и за сутки собрало более миллиона просмотров.

@antonina.denys #пропозиція #рекомендації #іринафедишин #концерт #галич оригінальний аудіозапис - antonina.denys

В сети пользователи сразу начали шутить, что такой инцидент может быть "плохим знаком".

В то же время сам герой ролика не обиделся на внимание к ситуации. В комментариях он поблагодарил автора видео за то, что сделала его популярным.

Несмотря на конфуз, мужчина не растерялся. Он с улыбкой выбрался из провала, извинился перед зрителями за то, что прервал концерт, и все же довел задуманное до конца.

После этого жених нашел среди публики свою возлюбленную Машу и сделал ей предложение прямо перед зрителями.

По словам очевидцев, девушка ответила согласием.

На концерте Федишин мужчина провалился под сцену во время предложения: видео стало вируснымВо время концерта Ирины Федишин произошел конфуз (скриншот)

Пока на сцене длился трогательный момент, команда артистки быстро починила поврежденный участок.

После этого концерт Ирины Федишин продолжился.

Несмотря на счастливый финал, в соцсетях ситуацию продолжили активно обсуждать.

Часть пользователей в шутку предупреждала жениха о якобы символическом намеке судьбы, а другие, наоборот, увидели в случае хороший знак для пары:

  • Краще знака бути не може
  • Думаю, це знак, що він не має робити пропозицію
  • Справді страшно після такого
  • Дороги вперед нема. Доля дала тобі натяк
  • Це фіаско
  • Це знак, шо вона найкраща і на ній зупинитися до кінця днів

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