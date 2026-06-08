На концерте Федишин мужчина провалился под сцену во время предложения: видео стало вирусным

Романтический момент на концерте Ирины Федишин в Галиче неожиданно превратился в курьез. Мужчина вышел на сцену с букетом роз, чтобы сделать предложение любимой, но по дороге к ней провалился под сцену.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok фанатки артистки.

Как мужчина делал предложение на концерте Федишин

Во время концерта украинской певицы Ирины Федишин в Галиче на Прикарпатье произошла неожиданная ситуация.

В перерыве между песнями на сцену вышел мужчина с букетом роз, который хотел сделать предложение своей возлюбленной.

Однако романтический момент пошел не совсем по плану. Когда мужчина направлялся к избраннице, часть сцены под ним провалилась.

Видео с этим эпизодом быстро разлетелось в TikTok и за сутки собрало более миллиона просмотров.

В сети пользователи сразу начали шутить, что такой инцидент может быть "плохим знаком".

В то же время сам герой ролика не обиделся на внимание к ситуации. В комментариях он поблагодарил автора видео за то, что сделала его популярным.

Несмотря на конфуз, мужчина не растерялся. Он с улыбкой выбрался из провала, извинился перед зрителями за то, что прервал концерт, и все же довел задуманное до конца.

После этого жених нашел среди публики свою возлюбленную Машу и сделал ей предложение прямо перед зрителями.

По словам очевидцев, девушка ответила согласием.

Во время концерта Ирины Федишин произошел конфуз (скриншот)

Пока на сцене длился трогательный момент, команда артистки быстро починила поврежденный участок.

После этого концерт Ирины Федишин продолжился.

Несмотря на счастливый финал, в соцсетях ситуацию продолжили активно обсуждать.

Часть пользователей в шутку предупреждала жениха о якобы символическом намеке судьбы, а другие, наоборот, увидели в случае хороший знак для пары: