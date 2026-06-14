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"Прохожу БЗВП". Победитель "Х-Фактора" Александр Порядинский мобилизовался (фото)

13:25 14.06.2026 Вс
2 мин
Артист показался в военной форме и рассказал о новом этапе в жизни
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Прохожу БЗВП". Победитель "Х-Фактора" Александр Порядинский мобилизовался (фото) Александр Порядинский (фото: https://www.instagram.com/poryadinskijo)
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Украинский певец, известный по победе в шоу "Х-Фактор", Александр Порядинский объявил об изменениях в жизни. Он присоединился к армии и показал, как проходит службу.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певца.

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Что Александр Порядинский рассказал о мобилизации

На днях певец опубликовал сообщение, в котором сообщил о новом этапе в жизни. Отныне он является военнослужащим ВСУ.

Из-за этих изменений он временно не сможет активно заниматься творчеством, выступать на сцене и проводить прямые эфиры.

В своем обращении Александр опубликовал фото в военной форме. Сейчас он проходит базовую общевойсковую подготовку.

"Не так давно я мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас прохожу БЗВП, поэтому пока не имею возможности радовать вас новыми песнями, выступлениями и эфирами", - отметил он.

&quot;Прохожу БЗВП&quot;. Победитель &quot;Х-Фактора&quot; Александр Порядинский мобилизовался (фото) Александр Порядинский мобилизовался (фото: instagram.com/poryadinskijo)

Также Порядинский обратился к поклонникам с благодарностью за поддержку.

"Спасибо каждому за поддержку, теплые слова и сообщения. Они действительно придают сил и мотивации", - написал он.

Напоследок артист растрогал искренними пожеланиями для украинцев.

"Надеюсь, совсем скоро снова встретимся здесь с музыкой и новыми творческими работами. А пока - желаю всем мирного, уютного вечера и берегите себя", - поделился он.

&quot;Прохожу БЗВП&quot;. Победитель &quot;Х-Фактора&quot; Александр Порядинский мобилизовался (фото) Победитель "Х-Фактора" о мобилизации (фото: instagram.com/poryadinskijo)

Что известно об Александре Порядинском

Он родился 4 февраля 1998 года в селе Кухарка Варвинского района Черниговской области. Способности к пению раскрыл в себе еще в детстве. Талант заметила его крестная.

Александр принимал участие в районных и международных конкурсах. После завершения 9 классов школы учился на музыкально-филологическом факультете Нежинского областного педагогического лицея.

Порядинский получил широкую известность после участия в четвертом сезоне шоу "Х-Фактор". Во время кастинга он исполнил песню "Не плач, тато" и получил положительные отзывы от всех членов жюри.

Впоследствии певец успешно дошел до финала проекта и стал его победителем. После этого он начал сольную карьеру, выпустил ряд авторских песен и продолжил выступать на украинской сцене.

Среди песен Порядинского - "Savior", "Для тебе", "Моя Україно", "Непокірна" и другие.

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