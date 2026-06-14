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"Проходжу БЗВП". Переможець "Х-Фактора" Олександр Порядинський мобілізувався (фото)

13:25 14.06.2026 Нд
2 хв
Артист показався у військовій формі та розповів про новий етап у житті
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Проходжу БЗВП". Переможець "Х-Фактора" Олександр Порядинський мобілізувався (фото) Олександр Порядинський (фото: https://www.instagram.com/poryadinskijo)
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Український співак, відомий за перемогою у шоу "Х-Фактор", Олександр Порядинський оголосив про зміни у житті. Він долучився до війська та показав, як проходить службу.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співака.

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Що Олександр Порядинський розповів про мобілізацію

Днями співак опублікував допис, у якому повідомив про новий етап у житті. Відтепер він є військовослужбовцем ЗСУ.

Через ці зміни він тимчасово не зможе активно займатися творчістю, виступати на сцені та проводити прямі ефіри.

У своєму зверненні Олександр опублікував фото у військовій формі. Нині він проходить базову загальновійськову підготовку.

"Не так давно я мобілізувався до лав Збройних Сил України. Зараз проходжу БЗВП, тому наразі не маю змоги радувати вас новими піснями, виступами та ефірами", - зазначив він.

&quot;Проходжу БЗВП&quot;. Переможець &quot;Х-Фактора&quot; Олександр Порядинський мобілізувався (фото) Олександр Порядинський мобілізувався (фото: instagram.com/poryadinskijo)

Також Порядинський звернувся до шанувальників з подякою за підтримку.

"Дякую кожному за підтримку, теплі слова та повідомлення. Вони справді додають сил і мотивації", - написав він.

Наостанок артист зворушив щирими побажаннями для українців.

"Сподіваюся, зовсім скоро знову зустрінемося тут із музикою та новими творчими роботами. А поки - бажаю всім мирного, затишного вечора та бережіть себе", - поділився він.

&quot;Проходжу БЗВП&quot;. Переможець &quot;Х-Фактора&quot; Олександр Порядинський мобілізувався (фото) Переможець "Х-Фактора" про мобілізацію (фото: instagram.com/poryadinskijo)

Що відомо про Олександра Порядинського

Він народився 4 лютого 1998 року в селі Кухарка Варвинського району Чернігівської області. Здібності до співу розкрив у собі ще в дитинстві. Талант помітила його хрещена.

Олександр брав участь у районних та міжнародних конкурсах. Після завершення 9 класів школи навчався на музично-філологічному факультеті Ніжинського обласного педагогічного ліцею.

Порядинський здобув широку популярність після участі в четвертому сезоні шоу "Х-Фактор". Під час кастингу він виконав пісню "Не плач, тато" та отримав схвальні відгуки від усіх членів журі.

Згодом співак успішно дійшов до фіналу проєкту та став його переможцем. Після цього він розпочав сольну кар'єру, випустив низку авторських пісень і продовжив виступати на українській сцені.

Серед пісень Порядинського - "Savior", "Для тебе", "Моя Україно", "Непокірна" та інші.

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