"Публічність - це важко". Пустовіт пояснила, чому роками приховувала коханого

Українська акторка та волонтерка Анастасія Пустовіт відверто розповіла про стосунки з коханим-військовим та пояснила, чому тривалий час приховувала його від публіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю акторки Маші Єфросиніній.

Чому Пустовіт приховувала коханого

Нещодавно акторка вперше опублікувала спільні фото з нареченим, хоча раніше ретельно оберігала стосунки від сторонніх очей. Вона пояснила, що не розкривала ім'я коханого через вимоги служби та небажання впускати людей в особисте життя.

"По-перше, це служба його. Він просить його особливо не відмічати. Він каже: "Ти можеш виставляти фотографії зі мною тощо". По-друге, зараз величезна активність на моїй сторінці. Я не хочу, щоб йому загрожувала якась небезпека чи ще щось", - поділилася вона.

Після заручин акторка все ж розкрила особистість коханого, відмітивши його у себе в Instagram. Обранця Анастасії звати Володимир Литвинов. За словами акторки, він не є прихильником активного публічного життя, як і вона.

"Публічність - це дуже важко. Має бути десь таке місце у тебе, де в тебе немає публічності. Я не хочу бачити в своєму ліжку додатково людей", - пояснила вона.

Пустовіт з нареченим (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)​​​​​​​

"Це мій найкращий друг"

Водночас акторка зворушливо розповіла про роль коханого у своєму житті. Він став для неї найближчою людиною та головною підтримкою.

"Він перша людина, яка дізнається про все в моєму житті. Це мій найкращий друг, з яким я можу бути різною, який мене бачив заспаною, зачуханою і втомленою", - поділилася Пустовіт.

Також вона зізналася, що їхні стосунки проходять непросте випробування через службу нареченого. Закохані змушені підтримувати зв'язок на відстані та будувати спільні плани попри всі труднощі.

"Це дуже складно - будувати стосунки на відстані з військовим, намагатися їх зберегти і планувати разом якесь майбутнє", - наголосила вона.

Пустовіт з коханим (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)​​

Що відомо про стосунки Пустовіт з нареченим

Анастасія та Володимир почали зустрічатися за пів року до початку повномасштабного вторгнення. Після вторгнення РФ коханий пішов добровольцем, а сама вона стала активно займатися волонтерством. У квітні президент вручив акторці орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

За словами зірки, щодо рішення встати на захист країни коханий з нею не радився. Він пояснив це тим, що їхні стосунки тільки розвивалися. Вони тоді якраз планували почати жити разом.

"Я розумію, що що б я не казала, це б ніяк не повпливало. Навряд би я щось сказала. Це його власний вибір. Десь закінчується твоя свобода і починається свобода іншої людини. І цю свободу треба поважати", - поділилася зірка.

Нагадаємо, в травні Анастасія оголосила про заручини з коханим. Вона з'явилася на Каннському кінофестивалі з обручкою на пальці, таким чином повідомивши про свій новий статус.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна LIFE Пустовіт також відверто розповіла про психологічні проблеми, професійні виклики, низькі гонорари та несправедливість у війську.