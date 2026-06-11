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Решетник и Коляденко стали голосами "Истории игрушек 5": когда премьера в Украине

20:05 11.06.2026 Чт
2 мин
Для музыканта это дебютный опыт, а ведущий вернется к знакомой роли
aimg Сюзанна Аль Мариди
Решетник и Коляденко стали голосами "Истории игрушек 5": когда премьера в Украине Филипп Коляденко и Григорий Решетник (коллаж: РБК-Украина)
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Уже скоро в прокат выходит новая часть популярного мультфильма "История игрушек" от Disney и Pixar. В украинском дубляже героев ленты озвучат известный телеведущий Григорий Решетник и музыкант и основатель творческого союза Phil It Филипп Коляденко.

Каким персонажам звезды подарят свои голоса и когда премьера мультфильма, узнайте в материале РБК-Украина.

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Что известно об "Истории игрушек 5"

В новой части культовой истории Базз, Вуди, Джесси и их друзья встречают на своем пути неожиданную соперницу - высокотехнологичный планшет в форме лягушки Лилипад, которая переворачивает их мир вверх дном.

Герои снова объединяются, чтобы сохранить мир детства. Тем временем к новым приключениям присоединяется новый забавный персонаж - Сухоштанько. Это игрушка, которая должна приучать малышей к горшку.

Режиссерами ленты стали Эндрю Стэнтон - один из ключевых авторов оригинальной франшизы, известный по работам "ВОЛЛ-И", "В поисках Немо" и "В поисках Дори", а также Кенна Харрис, которая ранее работала над короткометражной анимацией "Чао, Альберто".


Музыкальное сопровождение

В саундтрек фильма вошла песня Тейлор Свифт "I Knew It, I Knew You". Также к работе над музыкой вернулся обладатель премии "Оскар" Рэнди Ньюман.

К слову, Свифт является поклонницей "Истории игрушек", поэтому работала над созданием композиции с особым трепетом. Песня посвящена героине Джесси.

"Создание чего-то для Джесси стало для меня новым вызовом, но в то же время ощущалось как нечто вполне естественное. А то, что я с 5 лет и до сих пор остаюсь фанаткой "Истории игрушек" - это приключение, в котором я планирую участвовать до бесконечности и дальше", - поделилась она.


Кого озвучили Решетник и Коляденко

В новой части ведущий вернется к уже знакомому образу. Он снова подарит свой голос папе Бонни - персонажу, которого он озвучивал в предыдущих фильмах франшизы.


Для Филиппа это первый опыт работы в дубляже анимационных лент. Он озвучил одного из героев мультфильма.


Премьера мультфильма в Украине запланирована на 18 июня.

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