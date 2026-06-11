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Решетнік та Коляденко стали голосами "Історії іграшок 5": коли прем'єра в Україні

20:05 11.06.2026 Чт
2 хв
Для музиканта це дебютний досвід, а ведучий повернеться до знайомої ролі
aimg Сюзанна Аль Маріді
Решетнік та Коляденко стали голосами "Історії іграшок 5": коли прем'єра в Україні Пилп Коляденко та Григорій Решетнік (колаж: РБК-Україна)
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Вже скоро у прокат виходить нова частина популярного мультфільму "Історія іграшок" від Disney та Pixar. В українському дубляжі героїв стрічки озвучать відомий телеведучий Григорій Решетнік та музикант і засновник творчої спілки Phil It Пилип Коляденко.

Яким персонажам зірки подарують свої голоси та коли прем'єра мультфільму, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

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Що відомо про "Історію іграшок 5"

У новій частині культової історії Базз, Вуді, Джессі та їхні друзі зустрічають на своєму шляху неочікувану суперницю - високотехнологічний планшет у формі жабки Ліліпад, яка перевертає їхній світ догори дриґом.

Герої знову об’єднуються, аби зберегти світ дитинства. Тим часом до нових пригод приєднується новий кумедний персонаж - Сухоштанько. Це іграшка, яка має привчати малюків до горщика.

Режисерами стрічки стали Ендрю Стентон - один з ключових авторів оригінальної франшизи, відомий за роботами "ВОЛЛ-І", "У пошуках Немо" та "У пошуках Дорі", а також Кенна Гарріс, яка раніше працювала над короткометражною анімацією "Чао, Альберто".


Музичний супровід

До саундтреку фільму увійшла пісня Тейлор Свіфт "I Knew It, I Knew You". Також до роботи над музикою повернувся володар премії "Оскар" Ренді Ньюман.

До слова, Свіфт є прихильницею "Історії іграшок", тому працювала над створенням композиції з особливим трепетом. Пісня присвячена героїні Джессі.

"Створення чогось для Джессі стало для мене новим викликом, але водночас відчувалося як щось цілком природне. А те, що я з 5 років і дотепер залишаюся фанаткою "Історії іграшок" - це пригода, в якій я планую брати участь до нескінченності й далі", - поділилася вона.


Кого озвучили Решетнік та Коляденко

У новій частині ведучий повернеться до вже знайомого образу. Він знову подарує свій голос татові Бонні - персонажу, якого він озвучував у попередніх фільмах франшизи.


Для Пилипа це перший досвід роботи в дубляжі анімаційних стрічок. Він озвучив одного з героїв мультфільму.


Прем'єра мультфільму в Україні запланована на 18 червня.

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