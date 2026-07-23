Безумное количество просмотров за сутки: трейлер новых "Мстителей" побил исторический рекорд Disney

Более 503 миллионов просмотров

Первый официальный трейлер фильма "Мстители: Судный день" за сутки посмотрели 503 миллиона раз. Это сделало его самым популярным трейлером за всю историю Disney.

Предыдущим рекордсменом студии был "Дедпул и Росомаха". Его тизер, показанный во время "Супербоула" еще в 2024 году, за первые 24 часа набрал 365 миллионов просмотров.

В общем рейтинге самых успешных запусков трейлеров "Судный день" занял второе место. Обойти его удалось только "Человеку-пауку: Новый день" - трейлер этого фильма за первые сутки собрал 719 миллионов просмотров.

Почему все ждут новых "Мстителей"

Marvel начала готовить зрителей к масштабной премьере еще в конце прошлого года, когда выпустила сразу четыре тизера. Полноценный трейлер представили 20 июля, в канун большой презентации Marvel на "Comic-Con".

Премьера "Мстителей: Судный день" запланирована на 18 декабря. Фильм станет 39-й лентой киновселенной Marvel и первым масштабным командным проектом о супергероях после "Мстителей: Завершение" 2019 года.

В новой части зрители увидят героев Marvel и "Людей Икс". К своим ролям вернулись Крис Гемсворт, Крис Эванс, Пол Радд, Летиция Райт и Патрик Стюарт. Главным антагонистом истории станет Доктор Дум, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

Интерес к фильму уже отразился и на предварительной продаже билетов. За первый день Disney заработала на них 16,5 миллионов долларов. Ожидается, что "Мстители: Судный день" станет одним из самых громких кинорелизов года.