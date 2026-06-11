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Слава Соломка заговорил об отпуске за границей: "Возможно, повезет"

15:03 11.06.2026 Чт
2 мин
Телеведущий поделился личными размышлениями о путешествиях за границу во время войны
aimg Иванна Пашкевич
Слава Соломка заговорил об отпуске за границей: "Возможно, повезет" Слава Соломка (фото: instagram.com/v_solomka)
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Известный украинский телеведущий Вячеслав Соломка поделился планами на лето и объяснил, почему отдых за границей отходит на второй план.

Об этом шоумен рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина LIFE.

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Соломка подтвердил, что сейчас может путешествовать за границу, однако отдых за пределами Украины не является приоритетом.

"План первый, который у меня есть, - работа, работа и еще раз работа, потому что ситуация напряженная, и людям нужна актуальная информация. Честно говоря, сейчас это не до отпусков", - рассказал телеведущий.

Ведущий также вспомнил, что в прошлом году гостил в Испании у близкого друга с семьей, которые выехали в начале полномасштабного вторжения.

"Они любезно меня приняли на неделю. В этом году, возможно, повезет, и я смогу хотя бы на несколько дней побывать там, посмотреть, как живут люди без войны", - добавил Соломка.

Что известно о непригодности Соломки к военной службе

В прошлом году телеведущий Вячеслав Соломка объяснил, что не может служить в армии из-за серьезных проблем со здоровьем.

Благодаря этому он законно имеет право выезжать за пределы Украины без специального разрешения от мобилизационных органов.

Соломка также уточнил, что имеет несколько хронических заболеваний, которые делают военную службу невозможной.

В 2017 году у него было обнаружено новообразование головного мозга, из-за чего ведущий постоянно принимает соответствующие медикаменты.

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