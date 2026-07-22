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Снуп Догг получит собственный байопик: стало известно, когда фильм о рэпер-легенде выйдет на экраны

13:00 22.07.2026 Ср
3 мин
Съемками фильма будет заниматься Universal Pictures
aimg Наталия Крижановская
Снуп Догг получит собственный байопик: стало известно, когда фильм о рэпер-легенде выйдет на экраны Снуп Догг (фото: Getty Image)
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История жизни легендарного рэпера Снуп Догга в скором времени появится на большом экране. Universal Pictures уже определилась с датой премьеры будущего байопика, а также актером, сыгравшим главного героя в ленте.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Variety.

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Когда выйдет фильм о Снупе Догге

Премьера байопика под названием "Снуп" запланирована на 6 августа 2027 года. Лента станет общим проектом Universal Pictures и Death Row Pictures - компании, связанной с самим рэпером.

Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс, известный по сериалу "Внешние отмели". Режиссерское кресло занял Крейг Брюэр, ранее работавший над фильмами "Hustle & Flow" и "Song Sung Blue".

Снуп Догг получит собственный байопик: стало известно, когда фильм о рэпер-легенде выйдет на экраныДжонатан Дэвис (фото: instagram.com/jonathandavissofficial)

Создатели пока не раскрывают, какой период жизни артиста станет центральным в сюжете. В то же время Universal называет будущую картину масштабной историей о Снупе Догге как музыканте, предпринимателе и настоящей иконе гангста-рэпа.

От музыки к крупному бизнесу

Карьера Снуп Догга началась еще в начале 1990-х. На пик популярности он поднялся после сотрудничества с Dr. Dre, а затем выпустил дебютный альбом, который стал важной частью истории хип-хопа.

За три десятилетия в шоу-бизнесе Снуп Догг успел попробовать себя далеко не только в музыке. Он работал как актер, продюсер, диджей и телеведущий, а также развивал свой бизнес.

Артист инвестировал в технологические и развлекательные проекты, а также развивал бренды в области стиля жизни, еды, напитков и других направлениях. Среди его самых известных хитов:

  • "Drop It Like It's Hot",
  • "Gin and Juice",
  • "What's My Name".

Снуп Догг сам будет продюсировать фильм

Байопик станет первым проектом в рамках соглашения между Universal Pictures и Death Row Pictures. Сам Снуп Догг присоединится к производству фильма как продюсер. Вместе с ним над фильмом будут работать Брайан Грейзер из Imagine Entertainment и президент Death Row Pictures Сара Рамакер.

Universal Pictures впервые объявила о планах создать байопик еще в 2022 году. Теперь проект наконец-то приближается к производству, а сам Снуп Догг ранее заявлял, что съемки должны стартовать уже этим летом.

Продюсер Universal Донна Лэнгли в свое время назвала историю артиста чрезвычайно интересной для большого кино. По ее словам, команда студии имела возможность услышать рассказ Снупа Догга о собственной жизни непосредственно от него самого. Теперь эту историю планируют перенести на большой экран.

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