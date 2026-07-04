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Платье от Dior и Адам Сэндлер в роли ведущего: интересные факты о свадьбе Тейлор Свифт и Тревиса Келси

10:26 04.07.2026 Сб
3 мин
Поп-звезда и спортсмен оформили свою историю любви на звездном праздновании в Мэдисон-сквер-гарден
aimg Наталия Крижановская
Платье от Dior и Адам Сэндлер в роли ведущего: интересные факты о свадьбе Тейлор Свифт и Тревиса Келси Тейлор Свифт и Тревис Келси (колаж: РБК-Україна)
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Тейлор Свифт и Тревис Келси официально поженились. Свадьба одной из известнейших пар мира состоялась в Нью-Йорке. Из-за масштабного празднования часть Мангеттена была перекрыта, а среди гостей были десятки знаменитостей из Голливуда, музыкальной индустрии и спорта.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на BBC.

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Свадьба у Мэдисон-сквер-гарден и платье от Dior: какой была церемония

Церемония прошла на легендарной арене в Нью-Йорке, а ее ведущим стал комик Адам Сендлер. Информацию о браке подтвердила многолетняя публицистка певицы Три Пэйн.

Для своего особого дня молодожены выбрали наряды от Christian Dior, созданные под руководством креативного директора бренда Джонатана Андерсона. Свадебное платье Тейлор назвали первой кутюрной работой дизайнера, исполненной для знаменитости такого масштаба. Образ певицы дополнили эксклюзивные туфли от Кристиана Лабутена и украшения Картье.

Пара отказалась от традиционных дружек невесты и шаферов: рядом с Тейлором был ее брат Остин Свифт, а свидетелем Тревиса стал его брат Джейсон Келси.

Платье от Dior и Адам Сэндлер в роли ведущего: интересные факты о свадьбе Тейлор Свифт и Тревиса КелсиТейлор Свифт и Трэвис Келси (фото: instagram.com/killatrav)

Тысячи фанатов, звездные гости и перекрытый центр Нью-Йорка

Празднование длилось два дня. Сначала молодожены организовали закрытый предсвадебный ужин примерно для сотни ближайших гостей, а на следующий день прошла главная церемония.

Через запад полиция перекрыла несколько центральных улиц Мангеттена, а у арены установили большие палатки и специальные конструкции, чтобы защитить гостей от посторонних глаз.

На свадьбу приехали Хью Грант, Джейсон Судейкис, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Итан Гоук, Бенсон Бун, Грэм Нортон и другие знаменитости.

Платье от Dior и Адам Сэндлер в роли ведущего: интересные факты о свадьбе Тейлор Свифт и Тревиса КелсиГости прибывали на свадьбу на черных внедорожниках (скриншот)

Большинство из них прибывали на затемненных внедорожниках во избежание внимания фотографов. Несмотря на это, возле Мэдисон-сквер-гарден с самого утра собрались тысячи поклонников, которые пели песни Тейлор Свифт, держали плакаты и ждали хотя бы короткого появления молодоженов. Когда на фасаде арены засветились огромные экраны с надписью "JUST&T MARRIED", толпа встретила это громкими аплодисментами.

Платье от Dior и Адам Сэндлер в роли ведущего: интересные факты о свадьбе Тейлор Свифт и Тревиса Келси

Позирка и футболист поженились (скриншот)

Почему эту свадьбу уже называют событием года

Свадьба взгляда и спортсмена мгновенно стала одним из самых обсуждаемых событий в мире.

В честь молодоженов розово-лавандовым светом подсветили Мэдисон-сквер-гарден, а также Эмпайр-Стейт-Билдинг. По оценкам экспертов, организация церемонии на культовой арене могла обойтись в десятки миллионов долларов. В преддверии празднования пара также пожертвовала 26 миллионов долларов более двадцати благотворительным организациям.

Платье от Dior и Адам Сэндлер в роли ведущего: интересные факты о свадьбе Тейлор Свифт и Тревиса КелсиНовоиспеченные супруги Свифт и Келси (фото: instagram.com/taylorswift)

Эксперты попкультуры отмечают, что союз Свифт и Келси стал символическим, ведь объединил две чрезвычайно популярные сферы американской культуры - музыку и профессиональный спорт. Именно поэтому их свадьба привлекла внимание миллионов людей во всем мире и уже получила неофициальный статус одного из самых громких светских мероприятий последних лет.

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