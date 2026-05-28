"Такие люди нам не нужны". Билан-Ращук вспомнила, как ее выгнали из театра Леси Украинки

Почему Билан-Ращук уволили из театра

По словам актрисы, тогда ей болело то, что во время событий Майдана большинство театров в Киеве прекратили работу, а театр русской драмы продолжал показывать спектакли.

"Мне так тяжело было видеть, что все театры закрываются, метро уже закрыто, транспорт не ходит, а театр русской драмы работает и играют спектакли. Вот представьте себе: театр Леси Украинки в центре Киева, взрывы мы слышим прямо на сцене, потому что там рядом все. А мы играем комедию", - рассказала она.

Билан-Ращук отметила, что на сцене тогда работало 45 человек, а в зале было 20. В таком случае спектакль должны были бы отменить.

"Есть закон: если в зале сидит меньше зрителей, чем на сцене артистов, спектакль отменяется", - вспомнила она.

По словам актрисы, на тот момент художественным руководителем театра был Михаил Резникович, который принадлежал к "Партии Регионов". Он принципиально настаивал на том, чтобы театр работал несмотря на события в стране.

Тогда актриса проявила патриотическую позицию, что в итоге не понравилось руководству.

"Я начала приходить в театр в вышиванке, говорить "Слава Украине", начала переходить на украинский язык. А там достаточно было людей, которые начали доносить эту информацию руководству", - вспомнила она.

После этого с Викторией провели "неприятный разговор", который в конце концов привел к увольнению.

"Он сказал, что у него ко мне как к актрисе нет вопросов, но "это личное". Говорю: "Что у нас с вами личное? Я к вам кофе в кабинет пить не хожу". Он ответил: "Такие люди нам в театре не нужны". Ну и все, меня убрали", - рассказала она.

Она призналась, что увольнение стало для нее болезненным ударом, ведь театр был ее мечтой еще со времен работы в Днепре.

"Очень больно. Я любила этот театр, там у меня была любовь", - сказала она.

После начала полномасштабной актеров удалось добиться изменений в театре.

"Мы продолжали бороться за то, что театр не имеет права иметь название имени русской драмы. Театр должен играть только на украинском языке. Сейчас это Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. Наконец Леся Украинка успокоится, что ее именем не называется российский театр", - добавила она.

