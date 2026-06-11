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"Это честно?" СолоХа задала неудобный вопрос об участии LELÈKA в "Евровидении"

19:15 11.06.2026 Чт
3 мин
Артистка намекнула на противоречия, которые вызывают вопросы у многих
aimg Катерина Собкова
"Это честно?" СолоХа задала неудобный вопрос об участии LELÈKA в "Евровидении" Солоха и LELÈKA (коллаж: РБК-Украина)
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Певица СолоХа высказалась о представительстве Украины на "Евровидении" и объяснила, почему считает отдельные решения вокруг конкурса дискуссионными. Артистка вспомнила исполнительницу LELÈKA и задала вопрос о критериях отбора участников.

Об этом она высказалась в интервью РБК-Украина.

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Что СолоХа сказала о LELÈKA

По словам СолоХи, она высоко оценивает творчество исполнительницы, однако имеет собственное видение того, кто должен представлять страну на международной сцене во время войны.

"Для меня, например, очень странно, почему певица Лелека - замечательная исполнительница, бесконечно талантливая, индивидуальная и красивая, - но почему человек, который все это время жил в Европе, победил и получил билет представлять Украину на мировой арене?" - говорит певица.

"Когда наши артисты и наши дети сидят под обстрелами. Это честно?" - добавила она.

Кроме того, СолоХа призналась, что сейчас даже не следит за конкурсом. Она не хочет "вдохновляться" песнями участников, чтобы потом не сделать похожий трек.

&quot;Это честно?&quot; СолоХа задала неудобный вопрос об участии LELÈKA в &quot;Евровидении&quot;СолоХа высказалась о "Евровидении" (фото: РБК-Украина)

"Хотя есть мысли, что, возможно, нужно дать что-то именно в таком стиле - слезы, страдания. Я понимаю, что наша страна сейчас в таком состоянии. Но к чему мы стремимся?" - спрашивает СолоХа.

"Мы хотим показать, что имеем право бороться за свои права и территории. Почему мы тогда должны плакать? Почему не можем показать, что мы свободолюбивые, несокрушимые и офигенные? Показать нашу энергию, что мы крутая нация", - отметила она.

Что известно о LELÈKA и ее участии в "Евровидении"

LELÈKA представляла Украину на "Евровидении-2026" с песней "Ridnym". Исполнительница получила право выступить на международном конкурсе после победы в Нацотборе.

&quot;Это честно?&quot; СолоХа задала неудобный вопрос об участии LELÈKA в &quot;Евровидении&quot;LELÈKA на "Евровидении" (фото: instagram.com/leleka_music)

Впрочем, еще до финала "Евровидения" певицу начали критиковать за то, что она уже давно живет в Германии, а не в Украине.

"Я это не могу воспринимать как хейт, потому что мне самой болит. Мне самой хочется вернуться. И я благодарна всем людям, которые здесь живут, продолжают быть, военным, которые держат фронт и делают все, чтобы враг понимал, что нет, нельзя дальше. И благодаря им мы продолжаем существовать. И такие, как я, смогут вернуться", - отвечала на это LELÈKA.

В гранд-финале конкурса представительница Украины выступала под седьмым номером. LELÉKA поразила эмоциональным выступлением и выкрикнула со сцены "Слава Украине".

По итогам голосования Украина вошла в топ-10 и заняла 9 место.

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