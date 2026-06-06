"Это ошибка". Холостяк Кравцов оправдался за скандальное прошлое в Москве (видео)

Новый герой "Холостяка" Вячеслав Кравцов объяснил свое решение выступать за московский ЦСКА в 2015 году. Спортсмен откровенно рассказал о причинах переезда и прокомментировал свою позицию по поводу войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блиц-интервью спортсмена каналу СТБ в Instagram .

Что сказал Кравцов о баскетбольном прошлом в ЦСКА

По словам Вячеслава, во время своей карьеры в Донецке он познакомился с девушкой из группы поддержки. Через некоторое время у них завязались отношения.

Они переехали в Америку, где баскетболист начал играть за NBA. На второй год карьеры они поссорились. После этого девушка переехала жить и работать в Москву.

По завершению сезона его менеджер начал искать новые возможности. Среди таких была команда ЦСКА.

"Я сначала подумал: "Нет, точно, не Москва, это невозможно". Но когда мы начали снова общаться, мне пришла безумная идея поехать туда за ней и попытаться восстановить отношения и согласиться на предложение команды", - рассказал он.

Холостяк прокомментировал свое прошлое в Москве (фото: instagram.com/slava5555)

Карьера Кравцова в РФ продлилась два с половиной месяца. Он назвал этот опыт ошибкой и дал понять, что у него проукраинская позиция.

"Я до конца не понимал масштабов всего происходящего - что Россия напала на Украину. Я пробыл там всего два с половиной месяца. За это время стало все понятно. Было ли это ошибкой? Да. Или моя позиция "какая разница"? Точно нет", - подчеркнул баскетболист.

"Я в 18 лет защищал сборную Украины и возглавлял 10 лет. С родителями и друзьями перешел на украинский язык. С дочкой с самого рождения общаюсь на украинском", - добавил он.

Кравцов также прокомментировал старое заявление о том, что "баскетбол - это не политика".

"Что тут комментировать? Российские СМИ пишут, как хотят. Очень-очень вырезанное из контекста интервью", - отметил он.



Что известно о новом Холостяке

Напомним, в конце апреля телеканал СТБ объявил Кравцова новым героем романтического реалити.

Вячеславу 38 лет. Он родом из Одессы и играет на позиции центрового. Входил в состав сборной Украины по баскетболу, а также является мастером спорта Украины международного класса.

Выступал за БК "Київ" и "Донецьк". Потом в NBA играл за "Detroit Pistons" и находился в системах "Milwaukee Bucks" и "Phoenix Suns". В 2015 году подписал контракт с московским ЦСКА.

Кроме спорта, занимается морским логистическим бизнесом. Также был женат на "Вице-мисс Украина-2015" Элиной Руденко. У пары есть дочь Мелисса.