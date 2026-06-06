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"Це помилка". Холостяк Кравцов виправдався за скандальне минуле в Москві (відео)

01:17 06.06.2026 Сб
3 хв
Баскетболіст погодився на контракт з російським клубом через обставини в особистому житті
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Це помилка". Холостяк Кравцов виправдався за скандальне минуле в Москві (відео) В'ячеслав Кравцов (фото: instagram.com/slava5555)
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Новий герой "Холостяка" В'ячеслав Кравцов пояснив своє рішення виступати за московський ЦСКА у 2015 році. Спортсмен відверто розповів про причини переїзду та прокоментував свою позицію щодо війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на бліц-інтерв'ю спортсмена каналу СТБ в Instagram.

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Що сказав Кравцов про баскетбольне минуле в ЦСКА

За словами В'ячеслава, під час своєї кар'єри в Донецьку він познайомився з дівчиною з групи підтримки. Через деякий час у них зав'язалися стосунки.

Вони переїхали в Америку, де баскетболіст почав грати за NBA. На другий рік кар'єри вони посварилися. Зрештою дівчина переїхала жити і працювати в Москву.

Після завершення сезону його менеджер почав шукати нові можливості. Серед таких була команда ЦСКА.

"Я спочатку подумав: "Ні, точно, не Москва, це неможливо". Але коли ми почали знову спілкуватися, мені прийшла шалена ідея поїхати туди за нею і спробувати відновити стосунки та погодитися на пропозицію команди", - розповів він.

&quot;Це помилка&quot;. Холостяк Кравцов виправдався за скандальне минуле в Москві (відео)Холостяк прокоментував своє минуле в Москві (фото: instagram.com/slava5555)

Кар'єра Кравцова в РФ протривала два з половиною місяці. Він назвав цей досвід помилкою і дав зрозуміти, що має проукраїнську позицію.

"Я до кінця не розумів масштабів всього, що коїться - що Росія напала на Україну. Я пробув там всього два з половиною місяці. За цей час стало все зрозуміло. Чи було це помилкою? Так. Чи моя позиція "яка різниця"? Точно ні", - підкреслив баскетболіст.

"Я в 18 років захищав збірну України та очолював 10 років. З батьками та друзями перейшов на українську мову. З донькою з самого народження спілкуюся українською", - додав він.

Кравцов також прокоментував стару заяву про те, що "баскетбол - це не політика".

"Що тут коментувати? Російські ЗМІ пишуть, як хочуть. Дуже-дуже вирізана з контексту інтерв'ю", - зазначив він.


Що відомо про нового Холостяка

Нагадаємо, наприкінці квітня телеканал СТБ оголосив Кравцова новим героєм романтичного реаліті.

В'ячеславу 38 років. Він родом з Одеси й грає на позиції центрового. Був у збірній України з баскетболу, а також є майстром спорту України міжнародного класу.

Виступав за БК "Київ" і "Донецьк". Згодом у NBA грав за "Detroit Pistons" та перебував у системах "Milwaukee Bucks" і "Phoenix Suns". У 2015 році підписав контракт із московським ЦСКА.

Крім спорту, займається морським логістичним бізнесом. Також був одружений з "Віцеміс Україна-2015" Еліною Руденко. У пари є донька Меліса.

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