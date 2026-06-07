"Это ошибка": солист известной группы ответил, почему жалеет об участии в "Х-Факторе"

Что участник талант-шоу рассказал о конкурсе

Вареница и другие участники группы пришли на "Х-Фактор" в шестом сезоне. И, по словам Павла, им пришлось делать то, что им не нравилось.

"И ты максимально делаешь то, что тебе не нравится, а потом приходит огромная аудитория, которая требует от тебя делать то же самое. А ты не хочешь этого делать - и они просто разбегаются. И ты сначала начинаешь разочароваться в себе, в своем творчестве из-за того, что думаешь, будто в тебе какая-то проблема, что ты какой-то не такой", - признался артист.

Из-за этого в группе было немало споров. Ситуация становилась кризисной. Музыканты думали, что им нужно "хвататься за любой шанс".

"Я думаю, это ошибка, что мы пошли туда, потому что сейчас, анализируя, понимаю, что мы бы и так органично добрали тех масштабов. Но на тот момент мне показалось... Блин, это неплохая идея. Был 2014 год, у людей немного было денег, с концертами у нас дела очень ухудшились", - отметил Павел.

"Мы выпустили наш, как сейчас говорят, типа, самый сильный альбом, но у нас не было ни концертов, ни денег, никакого понимания перспективы, ничего, абсолютно. 2015 год неожиданно свалился с огромным количеством фестивалей, но решение уже пойти туда мы приняли до этого", - добавил он.

Павел Вареница (скриншот)

Вареница не скрывает, что если бы все это произошло буквально не несколько месяцев позже, то он не согласился на участие в шоу.

"Я не понимал, насколько глубоко этот проект может погрузиться внутрь нас. Мы же там и жили. И это влияет однозначно на твое восприятие мира. Ну и да, мы после этого с ребятами очень конфликтовали", - говорит Павел.

"Потому что каждый тоже, ну, я бы не сказал, что поймал звезду, но каждый понял, что он может что-то сделать один. И он, как отдельная единица, гораздо важнее, чем сама группа. Короче, сатанинская выходка", - отметил музыкант.

А еще фронтмен Epolets назвал единственный проект, который ему нравится. Это Нацотбор на "Евровидение". По словам, Павла, это "классная история".

"Если бы у нас чаще проводились подобные конкурсы и кто-то бы их спонсировал, то это бы очень было прикольно, потому что это побудило бы людей, музыкантов. Единственное - чтобы правило было, что ты можешь участвовать только один раз", - рассказал он.