Цибульская показала архивное фото с родителями: как она выглядела 23 года назад

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась редким архивным фото. Артистка опубликовала кадр со своего выпускного вечера 2003 года, на котором позирует вместе с родителями.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Instagram.

Как Цибульская выглядела в молодости

На фотографии будущая звезда предстала в классическом для начала 2000-х образе. Для важного события она выбрала светлое вечернее платье на тонких бретелях с лаконичным декольте и нежным украшением на шее.

Особое внимание привлекает прическа Цибульской - высокая укладка с кудрявыми прядями у лица, которая была одним из главных трендов того времени.

Образ дополнял выразительный макияж с акцентом на глаза и четко очерченными бровями. В руках выпускница держала большой букет роз, оформленный в популярную в то время блестящую упаковку с лентами.

Рядом с юной Олей позировали ее родители. Отец для торжества выбрал черную рубашку с геометрическим принтом и светлые брюки, а мама предстала в костюме оливкового оттенка, состоящий из жакета и длинной юбки с декором.

Архивный кадр также передает атмосферу выпускных начала XXI века. На фото можно заметить характерное оформление снимка с декоративными блестками по углам и надписью "Выпускной 2003", что было популярным среди выпускников того времени.

Ольга Цибульская показала архивное фото (фото: instagram.com/cybulskaya)

Что написала Цибульская

В публикации певица призналась, что этот кадр имеет для нее особое значение.

"Это мой выпускной. 2003 год. На этом фото есть девушка, которая мечтает петь. Есть мама, которая верит больше, чем я сама. Есть папа, который стоит рядом так, будто впереди у нас вечность", - написала артистка.

По словам Цибульской, далеко не все ее юношеские планы удалось реализовать, однако жизнь подарила ей гораздо больше, чем она могла представить.

"Из всего, что я тогда планировала, жизнь осуществила далеко не все. Но дала значительно больше", - отметила она.

Больше всего же певицу поразило осознание ценности таких моментов спустя годы.

"И знаете, что меня сейчас больше всего поражает? Не то, как я выглядела. А то, что мы не знали главного: когда-то это фото станет бесценным. Потому что однажды ты отдашь все, чтобы еще раз обнять тех, кто на нем рядом", - поделилась знаменитость.