Цибульська показала архівне фото з батьками: як вона виглядала 23 роки тому
Українська співачка та телеведуча Оля Цибульська поділилася рідкісним архівним фото. Артистка опублікувала кадр зі свого випускного вечора 2003 року, на якому позує разом із батьками.
Докладніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram.
Як Цибульська виглядала у молодості
На світлині майбутня зірка постала у класичному для початку 2000-х образі. Для важливої події вона обрала світлу вечірню сукню на тонких бретелях із лаконічним декольте та ніжною прикрасою на шиї.
Особливу увагу привертає зачіска Цибульської - висока укладка з кучерявими пасмами біля обличчя, яка була одним із головних трендів того часу.
Образ доповнював виразний макіяж із акцентом на очі та чітко окресленими бровами. У руках випускниця тримала великий букет троянд, оформлений у популярне на той час блискуче пакування зі стрічками.
Поруч із юною Олею позували її батьки. Батько для урочистості обрав чорну сорочку з геометричним принтом та світлі штани, а мама постала у костюмі оливкового відтінку, що складався з жакета та довгої спідниці з декором.
Архівний кадр також передає атмосферу випускних початку XXI століття. На фото можна помітити характерне оформлення знімка з декоративними блискітками по кутах і написом "Випускний 2003", що було популярним серед випускників того часу.
Ольга Цибульська показала архівне фото (фото: instagram.com/cybulskaya)
Що написала Цибульська
У дописі співачка зізналася, що цей кадр має для неї особливе значення.
"Це мій випускний. 2003 рік. На цьому фото є дівчина, яка мріє співати. Є мама, яка вірить більше, ніж я сама. Є тато, який стоїть поруч так, ніби попереду у нас вічність", - написала артистка.
За словами Цибульської, далеко не всі її юнацькі плани вдалося реалізувати, однак життя подарувало їй набагато більше, ніж вона могла уявити.
"З усього, що я тоді планувала, життя здійснило далеко не все. Але дало значно більше", - зазначила вона.
Найбільше ж співачку вразило усвідомлення цінності таких моментів через роки.
"І знаєте, що мене зараз найбільше вражає? Не те, як я виглядала. А те, що ми не знали головного: колись це фото стане безцінним. Бо одного дня ти віддаси все, щоб ще раз обійняти тих, хто на ньому поруч", - поділилася знаменитість.