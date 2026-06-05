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Цибульська показала архівне фото з батьками: як вона виглядала 23 роки тому

11:07 05.06.2026 Пт
3 хв
Що приховує цей кадр із родинного альбому, який роками ніхто не бачив?
aimg Катерина Собкова
Цибульська показала архівне фото з батьками: як вона виглядала 23 роки тому Ольга Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
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Українська співачка та телеведуча Оля Цибульська поділилася рідкісним архівним фото. Артистка опублікувала кадр зі свого випускного вечора 2003 року, на якому позує разом із батьками.

Докладніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram.

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Як Цибульська виглядала у молодості

На світлині майбутня зірка постала у класичному для початку 2000-х образі. Для важливої події вона обрала світлу вечірню сукню на тонких бретелях із лаконічним декольте та ніжною прикрасою на шиї.

Особливу увагу привертає зачіска Цибульської - висока укладка з кучерявими пасмами біля обличчя, яка була одним із головних трендів того часу.

Образ доповнював виразний макіяж із акцентом на очі та чітко окресленими бровами. У руках випускниця тримала великий букет троянд, оформлений у популярне на той час блискуче пакування зі стрічками.

Поруч із юною Олею позували її батьки. Батько для урочистості обрав чорну сорочку з геометричним принтом та світлі штани, а мама постала у костюмі оливкового відтінку, що складався з жакета та довгої спідниці з декором.

Архівний кадр також передає атмосферу випускних початку XXI століття. На фото можна помітити характерне оформлення знімка з декоративними блискітками по кутах і написом "Випускний 2003", що було популярним серед випускників того часу.

Цибульська показала архівне фото з батьками: як вона виглядала 23 роки томуОльга Цибульська показала архівне фото (фото: instagram.com/cybulskaya)

Що написала Цибульська

У дописі співачка зізналася, що цей кадр має для неї особливе значення.

"Це мій випускний. 2003 рік. На цьому фото є дівчина, яка мріє співати. Є мама, яка вірить більше, ніж я сама. Є тато, який стоїть поруч так, ніби попереду у нас вічність", - написала артистка.

За словами Цибульської, далеко не всі її юнацькі плани вдалося реалізувати, однак життя подарувало їй набагато більше, ніж вона могла уявити.

"З усього, що я тоді планувала, життя здійснило далеко не все. Але дало значно більше", - зазначила вона.

Найбільше ж співачку вразило усвідомлення цінності таких моментів через роки.

"І знаєте, що мене зараз найбільше вражає? Не те, як я виглядала. А те, що ми не знали головного: колись це фото стане безцінним. Бо одного дня ти віддаси все, щоб ще раз обійняти тих, хто на ньому поруч", - поділилася знаменитість.

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