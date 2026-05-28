Виктория Билан-Ращук призналась, готова ли к новой любви после измены мужа

19:08 28.05.2026 Чт
3 мин
Актриса рассказала об эмоциональном состоянии после разрыва и планирует ли менять фамилию
aimg Сюзанна Аль Мариди
Виктория Билан-Ращук призналась, готова ли к новой любви после измены мужа Билан-Ращук рассказала об отношении к отношениям (фото: РБК-Украина)
Украинская актриса Виктория Билан-Ращук высказалась о личной жизни после громкого разрыва с актером и военным Владимиром Ращуком. Она призналась, готова ли к новой любви, а также поделилась отношением к идее сменить фамилию.

Откровенные признания актриса сделала в интервью РБК-Украина.

Готова ли Билан-Ращук к новым отношениям

Актриса честно не исключает возможность появления новой любви в жизни. Впрочем, на данном этапе не готова снова открыть сердце.

"В будущем - да, конечно. Я сейчас и не смогу влюбиться. Я сейчас даже не могу представить, как другой мужчина будет меня касаться, как я позволю какие-то интимные вещи, поцелуи, другой запах, руки. Пока что это сложно представить", - призналась она.

Виктория дала понять, что после истории с изменой любимого совсем сама оставаться не планирует. Она верит в счастливые союзы и даже без официального брака.

"Я верю, что можно больше не жениться и быть счастливой просто в свободных отношениях. Но в то, что женщина может быть всю жизнь одна, не имея вообще никаких отношений с мужчинами, и ей при этом будет хорошо - в это я не верю", - сказала она.

Готова ли Билан-Ращук к новым отношениям (фото: РБК-Украина)

О смене фамилии

Актриса призналась, как относится к смене фамилии после развода. Бывшая пара встретится в суде уже 8 июня.

"Я думала над этим. Не хотела бы носить его фамилию, если честно. Но я бы не хотела, чтобы и мои дети носили его фамилию. Поскольку у меня и Екатерины его фамилия, и Яремчика я, к сожалению, записала его сыном", - отметила она.

Виктория объяснила, что жалеет о решении простить мужа. Она осознала, что стоило развестись сразу после того, как узнала об измене во время беременности.

"Я очень много прощала, была глупая. Но я была очень влюблена, беременна, и это тоже надо учитывать. Я носила ребенка, у меня была гормональная терапия и изменения в организме. Ты все равно думаешь: ты же носишь ребенка от любимого человека, ну как не простить?" - поделилась она.


Что известно о разводе Ращуков

Напомним, в апреле Владимир Ращук объявил о разводе с женой после 11 лет брака. На момент разрыва их сыну Яреме было всего несколько месяцев.

По словам актера, в его жизни произошли "определенные переоценки", а потом он сообщил, что полюбил другую женщину.

Со своей стороны Виктория рассказала, как тяжело переживала измену мужа во время беременности. Актриса прошла 6 сложных попыток ЭКО, чтобы родить ребенка. О другой женщине она узнала, увидев переписку в телефоне Владимира.

