Вікторія Білан-Ращук зізналася, чи готова до нового кохання після зради чоловіка

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук висловилася про особисте життя після гучного розриву з актором і військовим Володимиром Ращуком. Вона зізналася, чи готова до нового кохання, а також поділилася ставленням до ідеї змінити прізвище.

Чи готова Білан-Ращук до нових стосунків

Акторка не виключає можливість появи нового кохання у житті. Втім, на даному етапі не готова знову відкрити серце.

"У майбутньому - так, звісно. Я зараз і не зможу закохатися. Я зараз навіть не можу уявити, як інший чоловік буде мене торкатися, як я дозволю якісь інтимні речі, поцілунки, інший запах, руки. Поки що це складно уявити", - зізналася вона.

Вікторія дала зрозуміти, що після історії зі зрадою коханого зовсім сама залишатися не планує. Вона вірить у щасливі союзи і навіть без офіційного шлюбу.

"Я вірю, що можна більше не одружуватися й бути щасливою просто у вільних стосунках. Але в те, що жінка може бути все життя сама, не маючи взагалі ніяких стосунків із чоловіками, і їй при цьому буде добре - у це я не вірю", - сказала вона.

Про зміну прізвища

Акторка зізналася, як ставиться до зміни прізвища пілся розлучення. Колишня пара зустрінеться у суді вже 8 червня.

"Я думала над цим. Не хотіла б носити його прізвище, якщо чесно. Але я б не хотіла, щоб і мої діти носили його прізвище. Оскільки в мене та Катерини його прізвище, і Яремчика я, на жаль, записала його сином", - зазначила вона.

Вікторія пояснила, що шкодує про рішення пробачити чоловіка. Вона усвідомила, що варто було розлучитися одразу після того, як дізналася про зраду під час вагітності.

"Я дуже багато пробачала, була дурна. Але я була дуже закохана, вагітна, і це теж треба враховувати. Я носила дитину, у мене була гормональна терапія і зміни в організмі. Ти все одно думаєш: ти ж носиш дитину від коханої людини, ну як не пробачити?" - поділилася вона.



Що відомо про розлучення Ращуків

Нагадаємо, у квітні Володимир Ращук оголосив про розлучення з дружиною після 11 років шлюбу. На момент розриву їхньому сину Яремі було лише кілька місяців.

За словами актора, в його житті відбулися "певні переоцінки", а потім він повідомив, що покохав іншу жінку.

Зі свого боку Вікторія розповіла, як важко переживала зраду чоловіка під час вагітності. Акторка пройшла 6 складних спроб ЕКЗ, щоб народити дитину. Про іншу жінку вона довідалася, побачивши листування в телефоні Володимира.