Винник признался, кто из украинских звезд не отвернулся от него после переезда в Германию

После выезда в Германию Олег Винник столкнулся не только с волной критики, но и с поддержкой отдельных коллег. Певец рассказал, кто из украинских знаменитостей остался на его стороне и поддержал его в сложный период.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью певца для YouTube-канала "Бескровный подкаст".

Кто поддержал Винника после выезда

Общаясь с Артемом Бескровным, артист вспомнил, что после начала полномасштабной войны многие коллеги дистанцировались от него. В то же время, были и те, кто выразил слова поддержки. Среди них певец назвал актрису Ольгу Сумскую и артиста Анатолия Матвийчука.

"У меня остаются очень хорошие отношения с Олей Сумской, например. Очень хорошие слова Анатолий Матвийчук высказал. И оно не забывается. Реально приятно, когда человек пишет. Ты читаешь и понимаешь, как точно человек выражает мысли, как трезво оценивает ситуацию, а не просто срабатываем стадный рефлекс: его огород", - сказал певец

Имен тех, кто, по его словам, его разочаровал, Винник называть не стал.

Общение с Потапом и возвращение в Украину

Во время разговора Винник ответил на вопрос о Потапе. Он подтвердил, что после начала войны поддерживал с ним связь.

В то же время, певец заявил, что пока не планирует возобновлять концертную деятельность в Украине. По его словам, для этого есть серьезные причины, по которым он пока не готов возвращаться на Родину.

Что известно о выезде Винника в Германию

Певец уехал из Украины в начале полномасштабного вторжения России еще в 2022 году. С этого времени артист проживает за границей, из-за чего неоднократно становился объектом критики в украинском обществе.

Сам певец объяснял, что имел веские личные причины для отъезда и неоднократно отмечал, что не считает свой поступок бегством.

После долгой паузы он начал постепенно возвращаться в публичное пространство, давая интервью и выпуская новые песни.

Еще больше интересного о певце можно узнать из интервью для РБК-Украина LIFE.