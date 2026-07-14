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Винник зізнався, хто з українських зірок не відвернувся від нього після переїзду до Німеччини

10:24 14.07.2026 Вт
2 хв
Артист уперше розкрив, хто з українських селебріті були поруч із ним у непростий час
aimg Наталя Крижанівська
Винник зізнався, хто з українських зірок не відвернувся від нього після переїзду до Німеччини Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk.original)
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Після виїзду до Німеччини Олег Винник зіткнувся не лише з хвилею критики, а й із підтримкою окремих колег. Співак розповів, хто з українських знаменитостей залишився на його боці та підтримав його у складний період.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю співака для YouTube-каналу "Безкровний подкаст".

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Хто підтримав Винника після виїзду

Спілкуючись із Артемом Безкровним артист пригадав, що після початку повномасштабної війни багато колег дистанціювалися від нього. Водночас були й ті, хто висловив слова підтримки. Серед них співак назвав акторку Ольгу Сумську та артиста Анатолія Матвійчука.

"У мене залишаються дуже хороші стосунки з Олею Сумською, наприклад. Дуже хороші слова Анатолій Матвійчук висловив. І воно не забувається. Реально приємно, коли людина пише. Ти читаєш і розумієш, як влучно людина висловлює думки, як тверезо оцінює ситуацію, а не просто спрацьовує стадний рефлекс: його гноблять - давайте ще й ми накидаємо камінців в його город", - сказав співак

Імен тих, хто, за його словами, його розчарував, Винник називати не став.

Спілкування з Потапом і повернення в Україну

Під час розмови Винник також відповів на запитання про Потапа. Він підтвердив, що після початку великої війни підтримував із ним зв'язок.

Водночас співак заявив, що поки не планує відновлювати концертну діяльність в Україні. За його словами, для цього є серйозні причини, через які він наразі не готовий повертатися на Батьківщину.

Що відомо про виїзд Винника до Німеччини

Співак виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення Росії ще 2022 року. Відтоді артист проживає за кордоном, через що неодноразово ставав об'єктом критики в українському суспільстві.

Сам співак пояснював, що мав вагомі особисті причини для від'їзду та неодноразово наголошував, що не вважає свій вчинок втечею.

Після тривалої паузи він почав поступово повертатися до публічного простору, даючи інтерв'ю та випускаючи нові пісні.

Ще більше цікавого про співака можна дізнатися з інтерв'ю для РБК-Україна LIFE.

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