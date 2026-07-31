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Владимир Шумко поразил результатом похудения: юморист лишился 17 кг (видео)

10:35 31.07.2026 Пт
2 мин
Путь к цели был крайне непростым,
aimg Наталия Крижановская
Владимир Шумко поразил результатом похудения: юморист лишился 17 кг (видео) Владимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)
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Юморист и телеведущий Владимир Шумко через несколько лет существенно изменил свой вес. Артист признался, что ему удалось сбросить 17 килограммов, однако этот результат не был быстрым.

Об этом шоумен рассказал в эксклюзивном интервью для РБК-Украина LIFE.

Много анализов и куча банок с БАДами

По словам Владимира, похудение далось ему непросто. Прежде всего, он обратился к профессиональному врачу, который помогает ему контролировать процесс и подобрал необходимые препараты и биологически активные добавки.

"Я сдавал много анализов и врач-профессионал, который мне помогает худеть, подобрал мне разные БАДы. У меня сейчас их банок 18", - рассказал юморист.

Шумко объяснил, что раньше его метаболизм был в очень плохом состоянии, поэтому главной задачей стало его "разогнать". По мнению артиста, именно это в конце концов и помогло ему избавиться от лишнего веса.

В то же время 17 килограммов Владимир сбросил не раз. По его словам, весь процесс растянулся примерно на четыре года и происходил постепенно. Сначала артист худел, затем некоторое время удерживал достигнутый вес, а затем снова возвращался к процессу похудения.

"Последнее такое похудение - это последние два года", - отметил Шумко.

Что известно о юмористе

Владимир Шумко родом из Умани Черкасской области. Его путь в юморе начался еще во время учебы в университете, где он играл в КВН. Затем артист начал профессионально развиваться в импровизационном жанре и стал участником театра-студии "Черный квадрат".

Широкой аудитории Шумко знаком с участием в юмористических проектах "Женский квартал" и Improv Live Show, а также как телеведущий.

Интересно, что в детстве будущий комик даже мечтал стать священником. Кроме сцены и телевидения, у Владимира есть и другие увлечения: он любит рисовать, интересуется комиксами и, по его словам, неплохо готовит.

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