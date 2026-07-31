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Володимир Шумко приголомшив результатом схуднення: гуморист позбувся 17 кг (відео)

10:35 31.07.2026 Пт
2 хв
Шлях до мети був вкрай непростим
aimg Наталя Крижанівська
Володимир Шумко приголомшив результатом схуднення: гуморист позбувся 17 кг (відео) Володимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)
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Гуморист і телеведучий Володимир Шумко за кілька років суттєво змінив свою вагу. Артист зізнався, що загалом йому вдалося скинути 17 кілограмів, однак цей результат не був швидким.

Про це шоумен розповів в ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна LIFE.

Багато аналізів і купа банок із БАДами

За словами Володимира, схуднення далося йому непросто. Передусім він звернувся до професійного лікаря, який допомагає йому контролювати процес і підібрав необхідні препарати та біологічно активні добавки.

"Я здавав багато аналізів і лікар-професіонал, який мені допомагає худнути, підібрав мені різні БАДи. У мене зараз їх банок 18", - розповів гуморист.

Шумко пояснив, що раніше його метаболізм був у дуже поганому стані, тому головним завданням стало його "розігнати". На думку артиста, саме це зрештою і допомогло йому позбутися зайвої ваги.

Водночас 17 кілограмів Володимир скинув не за один раз. За його словами, весь процес розтягнувся приблизно на чотири роки й відбувався поступово. Спочатку артист худнув, потім певний час утримував досягнуту вагу, а згодом знову повертався до процесу схуднення.

"Останнє таке схуднення - це останні два роки", - зазначив Шумко.

Що відомо про гумориста

Володимир Шумко родом з Умані Черкаської області. Його шлях у гуморі розпочався ще під час навчання в університеті, де він грав у КВК. Згодом артист почав професійно розвиватися в імпровізаційному жанрі та став учасником театру-студії "Чорний квадрат".

Широкій аудиторії Шумко знайомий за участю в гумористичних проєктах "Жіночий квартал" та Improv Live Show, а також як телеведучий.

Цікаво, що в дитинстві майбутній комік навіть мріяв стати священником. Окрім сцени та телебачення, Володимир має й інші захоплення: він любить малювати, цікавиться коміксами та, за його словами, непогано готує.

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