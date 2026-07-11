"Я верю": режиссер Лукич ответил, сколько мощных фильмов Украина способна "выдавать" каждый год

Потенциал украинского кинематографа

По мнению кинорежиссера, в Украине достаточно талантливых авторов, способных создавать сильное и самобытное кино. Однако для этого требуется системная поддержка государства.

"Я верю в то, что у нас есть до 10-20, возможно, авторов, которые, я думаю, могли бы снять что-то оригинальное. Я прямо верю в двадцатку сильных фильмов из Украины ежегодно. При безусловной поддержке государства", - отметил режиссер.

В качестве примера Лукич привел государственную программу "Тисячовесна", которая предусматривает финансирование украинских культурных проектов.

"Каждый снятый фильм - подвиг"

Режиссер подчеркнул, что создание кино требует больших усилий, а завершить работу над лентой и довести ее до зрителя еще сложнее.

"Каждый снятый фильм - это подвиг одного человека или целой группы людей. Это я говорю как человек, снявший два фильма. Это очень сложно", - подытожил он.

Что известно о режиссере

Антонио Лукич - украинский режиссер и сценарист из Ужгорода. Он родился в 1992 году и окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Лукич известен своим сочетанием драматических историй с тонким юмором. В своих работах он часто поднимает темы семейных отношений, поиска себя и человеческих переживаний.

Антонио Лукич (фото: instagram.com/antoniolukich)

В настоящее время режиссер имеет две полнометражные ленты, которые преуспели в Украине и за рубежом:

"Мої думки тихі" (2019) - дебютный фильм о молодом звукорежиссере и его маме. Лента получила специальную награду жюри на кинофестивале в Карловых Варах и стала лауреатом премии "Золота дзиґа".

"Люксембург, Люксембург" (2022) - трагикомедия, в которой главные роли исполнили братья Амил и Рамил Насиров из группы "Курган и Agregat". Фильм показали в конкурсной программе "Горизонти" Венецианского кинофестиваля, а в украинском прокате он стал одним из самых успешных.

"Дівчина, що кричить" - новый международный проект, который сейчас находится в разработке. Это история украинки, которая после начала полномасштабной войны оказывается в Ирландии. Недавно фильм презентовали на кинорынке фестиваля в Карловых Варах.

Кроме полнометражного кино, Лукич работал над сериалами "Секс, інста і ЗНО" и "Королі палат". Также он является членом Европейской киноакадемии.