Зендея берет паузу в карьере после свадьбы и громких премьер: что известно

После ряда масштабных кинопремьер и насыщенного рабочего графика Зендея решила немного замедлить темп. Во время премьеры нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея" актриса призналась, что в ближайшее время планирует перерыв в карьере.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Entertainment Tonight .

Исчезновение из публичной жизни

По словам актрисы, последний год был для нее одним из самых напряженных за всю карьеру. Из-за постоянных съемок, путешествий и промокампаний она почти не имела времени на отдых.

Зендая призналась, что после завершения всех запланированных проектов намерена на время "исчезнуть". По ее словам она хочет отдохнуть, провести больше времени с близкими и восстановить силы после напряженного графика.

Почему актриса решила сделать перерыв

2026 стал для Зендеи особенно насыщенным. Она завершила работу над финальным сезоном "Эйфории", представила фильм "Драма", приняла участие в премьере "Одиссеи" Кристофера Нолана и готовится к выходу новой ленты о "Человеке-пауке". Впереди ее также ждет промотур "Дюны: Часть третья".

Кроме того, недавно актриса вышла замуж за британского актера Тома Голланда, поэтому поклонники предполагают, что в ближайшие месяцы она хочет посвятить не только отдыху, но и личной жизни.

Зендая и Холланд (фото: Getty Image)

Однако прощаться с кино Зендея не собирается. Уже известно, что она работает над новыми проектами, в частности, озвучит одного из персонажей в мультфильме "Шрек 5", выход которого запланирован на 2027 год.

Что еще известно о решении Зендае

Заявление актрисы о предстоящем перерыве не стало неожиданностью для ее поклонников. Еще несколько месяцев назад, во время промокампании фильма "Драма" она признавалась, что после завершения всех крупных проектов хочет немного отойти от публичной жизни.

Тогда она шутила, что планирует на время "исчезнуть", ведь последние годы почти непрерывно работала. Актриса также отмечала, что надеется дать зрителям возможность немного "скучать" по ней после многочисленных премьер и появлений на публике.

Теперь, на премьере "Одиссеи" Зендея снова подтвердила свои намерения, подчеркнув, что не собирается завершать карьеру - речь идет лишь о временной передышке.