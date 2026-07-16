Зендея бере паузу в кар'єрі після весілля і гучних прем'єр: що відомо

Після низки масштабних кінопрем'єр та насиченого робочого графіка Зендея вирішила трохи сповільнити темп. Під час прем'єри нового фільму Крістофера Нолана "Одіссея" акторка зізналася, що найближчим часом планує зробити перерву в кар'єрі.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Entertainment Tonight .

Зникнення з публічного життя

За словами акторки останній рік був для неї одним із найнапруженіших за всю кар'єру. Через постійні зйомки, подорожі та промокампанії вона майже не мала часу на відпочинок.

Зендая зізналася, що після завершення всіх запланованих проєктів має намір на певний час "зникнути". За її словами, вона хоче перепочити, провести більше часу із близькими та відновити сили після напруженого графіка.

Чому акторка вирішила зробити перерву

2026 рік став для Зендеї особливо насиченим. Вона завершила роботу над фінальним сезоном "Ейфорії", представила фільм "Драма", взяла участь у прем'єрі "Одіссеї" Крістофера Нолана та готується до виходу нової стрічки про "Людину-павука". Попереду на неї також чекає промотур "Дюни: Частина третя".

Крім того, нещодавно акторка вийшла заміж за британського актора Тома Голланда, тож шанувальники припускають, що найближчі місяці вона хоче присвятити не лише відпочинку, а й особистому життю.

Зендая і Том Голланд (фото: Discover Getty Image)

Однак, прощатися з кіно Зендея не збирається. Уже відомо, що вона працює над новими проєктами, зокрема озвучить одного з персонажів у мультфільмі "Шрек 5", вихід якого запланований на 2027 рік.

Що ще відомо про рішення Зендаї

Заява акторки про майбутню перерву не стала несподіванкою для її прихильників. Ще кілька місяців тому, під час промокампанії фільму "Драма", вона зізнавалася, що після завершення всіх великих проєктів хоче трохи відійти від публічного життя.

Тоді вона жартувала, що планує на певний час "зникнути", адже останні роки майже безперервно працювала. Акторка також зазначала, що сподівається дати глядачам можливість трохи "скучити" за нею після численних прем'єр та появ на публіці.

Тепер, на прем'єрі "Одіссеї" Зендея знову підтвердила свої наміри, наголосивши, що не збирається завершувати кар'єру - йдеться лише про тимчасовий перепочинок.