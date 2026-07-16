ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Звезда "Озарка" Джулия Гарнер расстается с мужем после шести лет брака

15:29 16.07.2026 Чт
3 мин
Еще одна голливудская пара не выдержала жизненных испытаний
aimg Наталия Крижановская
Звезда "Озарка" Джулия Гарнер расстается с мужем после шести лет брака Актриса Джулия Гарнер (фото: Getty Image)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Звезда сериала "Озарк" Джулия Гарнер и фронтмен группы "Foster the People" Марк Фостер больше не вместе. Пара завершила свои отношения после более чем шести лет брака.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на People.

Больше интересного: От нескольких часов до считанных дней - самые короткие браки в истории Голливуда

Как началась история пары

Гарнер и Фостер познакомились еще в 2013 году на кинофестивале "Санденс", но роман между ними начался гораздо позже. По словам актрисы, они возобновили общение через Instagram: сначала Марк начал ставить "лайки" ее публикациям, а впоследствии написал ей личное сообщение.

Позже, 2019 год, пара обручилась во время отдыха в Монтане. Тогда Фостер сделал любимому особое предложение - он прочитал ей собственное стихотворение, а после этого встал на колено.

В том же году влюбленные поженились на небольшой церемонии в мэрии Нью-Йорка. Гарнер рассказывала, что они сознательно отказались от большой свадьбы, ведь ее родители тоже когда-то поженились именно там.

Марк Фостер поддерживал Гарнер во время ее успеха

В течение брака пара часто поддерживала друг друга. Особенно Марк был рядом во важные моменты карьеры актрисы.

После первой победы Гарнер на премии "Эмми" за роль в сериале "Озарк" она со сцены поблагодарила мужчину, назвав его "любовью всей своей жизни".

В 2023 году, когда актриса получила "Золотой глобус" за эту же роль, она вспомнила Фостера в своей речи и сказала, что любит его.

Раньше пара регулярно делилась общими фотографиями в соцсетях, однако в последнее время такие публикации исчезли с их страниц. Причины разрыва Джулия Гарнер и Марк Фостер не раскрывают.

Что известно о Гарнере и Фостере

Джулия Гарнер на сегодняшний день является одним из самых популярных американских актороэ. Мировую известность ей принесла роль Рут Лэнгмор в криминальном сериале "Озарк" от Netflix. За эту работу она получила три премии "Эмми" в категории лучшая актриса второго плана в драматическом сериале.

Также Гарнер известна по главной роли в сериале "Выдумывая Анну", где она сыграла мошенницу Анну Делви. Актриса также снималась в фильмах "Жемчужины", "Астероид-Сити" и других кинолентах. В 2024 году получила роль Серебряной Серферки в фильме Marvel "Фантастическая четверка", ставшего еще одним важным этапом в ее карьере.

Что же касается Марка Фостера, то он - американский музыкант, певец и автор песен, наиболее известный как фронтмен группы "Foster the People". Коллектив стал популярным в 2010-х годах благодаря хиту Pumped Up Kicks, который принес музыкантам мировую славу и несколько номинаций на премию Грэмми.

До знакомства с Гарнер Фостер уже имел успешную музыкальную карьеру. Кроме выступлений с группой, он пишет песни и занимается продюсированием.

Больше интересного:

Известная певица сообщила о расставании с женихом

Тарас Тополя признался, как объяснил детям факт развода

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Шоу-бизнес Новости шоу-бизнеса Звёзды Звезды шоу-бизнеса Актеры Развод
Новости
В ЦРУ раскрыли продолжительность жизни солдат РФ на поле боя
В ЦРУ раскрыли продолжительность жизни солдат РФ на поле боя
Аналитика
Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение